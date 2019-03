IȘJ Alba: Rezultatele OLIMPIADEI DE ISTORIE, etapa județeană, înainte de contestații

Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis, sâmbătă, rezultate Olimpiadei de Istorie – etapa județeană – înainte de contestații.

*Clasa a VIII-a

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR NOTA

1 PUICAN C. MĂDĂLINA MARIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR a VIII-a ANDREI IRINA 9.10

2 BÎTE M. C. MARIAN ROBERT MIHAI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR a VIII-a ANDREI IRINA 8.85

3 MACAVEIU I. C. MĂDĂLINA CLAUDIA LICEUL ”HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD a VIII-a GOLGOȚ NICOLETA 8.45

4 TOMA C. CODRIN EDUARD LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA a VIII-a MATEICA DANIELA 8.35

5 RADU S .A. ANDA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR a VIII-a ANDREI IRINA 7.90

6 MIHOC R. L. EMILIA PETRONELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” VINTU DE JOS a VIII-a BOIAN FLORINA 7.75

7 MOLDOVAN F. IOANA NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXENTE SEVER” AIUD a VIII-a ONIGA CORINA 7.50

8 CĂTA D. NICOLAE ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ (STRUCTURA RĂHĂU) a VIII-a RADU ANCA 7.45

9 DUMA I. DIANA LOREDANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXENTE SEVER” AIUD a VIII-a ONIGA CORINA 7.40

10 LUPUTIU M. T. EMANUEL MIRCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” VINTU DE JOS a VIII-a BOIAN FLORINA 7.25

11 VASIU I. GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI a VIII-a MIHON ADELA 7.20

12 BOGDAN M. IOAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI a VIII-a MIHON ADELA 7.15

13 DOBRA C. M. LUCA MIRCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA a VIII-a ROMAN CRISTINEL 6.95

14 BOLCA P.C. PETRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA a VIII-a ROMAN CRISTINEL 6.85

15 BOBAR C. GABRIEL DALIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOHODOL a VIII-a ROȘA IOAN 6.50

16 TARCĂU L. I. ALEXANDRU IULIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD a VIII-a GEORGESCU GHEORGHE 6.00

17 BATIN Ș. IOANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA a VIII-a MATEICA DANIELA 5.65

18 MARINESCU T. A. ALEXANDRU DORIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ a VIII-a FARCAȘIU DORIN 5.40

19 CRIȘAN P. CĂTĂLIN PETRU LICEUL TEHNOLOGIC “AL. DOMȘA” ALBA IULIA a VIII-a DĂESCU MIHAI 4.55

20 CREȚ VALENTINA NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI a VIII-a MIHON ADELA Absent

21 GOTA ANTONIA SC GIM S BARNUTIU BLAJ a VIII-a ZEHAN PLATON ANA Absent

22 JURCA RALUCA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA a VIII-a MATEICA DANIELA Absent

23 MAIER DANIEL COLEGIUL NAȚIONAL “I.M. CLAIN” BLAJ a VIII-a NISTOR DENISA Absent

24 PETREA ANAMARIA LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC a VIII-a CHIRIȚESCU MARINEL Absent

25 PLEȘA MIHAELA GABRIELA LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC a VIII-a CHIRIȚESCU MARINEL Absent

*Clasa a IX-a

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR NOTA

1 SÎRBU T.F. ALEXANDRA CRISTIANA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a IX-a ANCA DAN 9.50

2 FIȚ T. TITO RAREȘ COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a IX-a ROTCHE ANDREEA 9.40

3 MIHĂILESCU F.G. CRISTIAN DORIN COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a IX-a ROTCHE ANDREEA 9.00

4 BANDICI D.V. DAN COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a IX-a ROTCHE ANDREEA 8.85

5 MITESCU A. CEZARA ALEXANDRA LICEUL TEORETIC TEIUȘ a IX-a CÎMPEAN NICOLETA 8.80

6 ROȘIU A. ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a IX-a BARBU DANIEL 8.50

7 PETRUȚ D.C. TEODORA NAOMI COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a IX-a ROTCHE ANDREEA 8.45

8 RUSU V. MARIA DANIELA LICEUL TEORETIC TEIUȘ a IX-a CÎMPEAN NICOLETA 8.30

9 FILOTE A.B. ALINA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI a IX-a CIOREA LIANA 8.20

10 NICOLAE F.NATALIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ a IX-a DAMIAN ELENA 7.65

11 COŢOBAN V. GIULIO ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a IX-a ANCA DAN 7.60

12 MARIAN I. RĂZVAN IONUȚ COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a IX-a BARBU DANIEL 7.60

13 BOGIN T. SORIN VLAD COLEGIUL NAȚIONAL “I.M. CLAIN” BLAJ a IX-a EFRIM LUCIA 7.30

14 MARIAN D. CIPRIAN MARIUS COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a IX-a ANCA DAN 7.10

15 SAVA N. F. ROXANA GABRIELA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ a IX-a DAMIAN ELENA 7.00

16 STOICA G. D. GRIGORE DARIUS LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ a IX-a TECAR CIPRIAN 7.00

17 ASPRICIOIU NICOLAE ALEX SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a IX-a BOLEA NICOLAE Absent

18 IVESCU MIRCEA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a IX-a ANCA DAN Absent

19 LUPU ANTONIU OVIDIU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a IX-a BOLEA NICOLAE Absent

*Clasa a X-a

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR NOTA

1 OLAR A. C. DARIUS ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a X-a ANCA DAN 9.60

2 HANEŞ M. EDUARDO MIREL COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a X-a CETEAN DANIELA 9.40

3 PETRIŞ N. MĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a X-a ANCA DAN 9.25

4 DUMITRU D. P. RAUL ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ a X-a DUMITRAȘ DAN 9.00

5 GROZA A. RALUCA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a X-a CETEAN DANIELA 9.00

6 ZBUTEA V. DARIUS COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a X-a CETEAN DANIELA 8.90

7 COMŞA N. M. IULIANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a X-a CETEAN DANIELA 8.70

8 DEMIAN M. FILIP ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL “I.M. CLAIN” BLAJ a X-a LAURAN MIHAELA 8.65

9 MEZEI A. ANDREEA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a X-a ANCA DAN 8.10

10 VLEZAN V. MARIA IOANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ a X-a TECAR CIPRIAN 8.05

11 VOLONCIU D. RĂZVAN DORIN COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a X-a CETEAN DANIELA 7.80

12 HRISTEA I. L. ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a X-a CETEAN DANIELA 7.70

13 COSTEA V. I. SORINA IOANA LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR a X-a BĂCILĂ NICOLAE 7.65

14 MIHEȚ A. ADRIANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI a X-a CIOREA LIANA 7.30

15 BOTA C. N. CĂTĂLIN MIHAI LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR a X-a BĂCILĂ NICOLAE 6.50

16 RUSU I. SANDU LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR a X-a BĂCILĂ NICOLAE 5.85

17 TECLAȘ M. N. BIANCA ANAMARIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a X-a ANCATEU TEODORA 5.65

18 DUNKA R. FLORINA MARIA COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA a X-a POPESCU IOAN DORIN 5.00

19 COMŞA FLORINA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a X-a CETEAN DANIELA Absent

20 COTOARĂ IRINA FABIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a X-a ANCATEU TEODORA Absent

21 LUCA ANA-MARIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a X-a ANCATEU TEODORA Absent

22 MĂȚAN MIHAI CRISTIAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a X-a BOLEA NICOLAE Absent

23 PÉTER-KRISZTIÁN LICEUL ROMANO – CATOLIC ALBA IULIA a X-a KOVÁCS MIHAI Absent

*Clasa a XI-a

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR NOTA

1 GHIȘA N.Ș. ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a XI-a ROTCHE ANDREEA 9.50

2 BACOȘ D. DARIUS TEOFIL COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA a XI-a DĂESCU NICOLETA 8.20

3 BAR G. ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a XI-a ANCA DAN 8.20

4 SUIUGAN S. DARIUS SEBASTIAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a XI-a ANCA DAN 8.00

5 NEGREA M. MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI a XI-a JEFLEA NATALIA 7.80

6 BUHĂȚEL A. T. SEBASTIAN COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a XI-a BARBU DANIEL 7.40

7 VÎRCIU D. DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI a XI-a JEFLEA NATALIA 7.30

8 DUMITRU N. M. ALEXANDRU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a XI-a ANCATEU TEODORA 7.10

9 SZEKELY A. ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a XI-a ANCA DAN 6.50

10 DAN G. IOANA MARIA COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA a XI-a SIMION ADRIAN 6.00

11 MOCAN N. LIVIU IOAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a XI-a BOLEA NICOLAE 5.50

12 LAZĂR I. MARIA COLEGIUL NAȚIONAL “I.M. CLAIN” BLAJ a XI-a EFRIM LUCIA Absent

13 MUNTEAN ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ a XI-a CRIȘAN MONICA Absent

*Clasa a XII-a

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CLASA CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR NOTA

1 SICOE D. Ș. ALEXANDRA PAULA LICEUL ”HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD a XII-a GOLGOȚ NICOLETA 9.70

2 ENESCU G. L. ANA LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR a XII-a BĂCILĂ NICOLAE 9.50

3 DAVID D. DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a XII-a CETEAN DANIELA 9.20

4 DUMITRAŞCU N. BOGDAN ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a XII-a ANCA DAN 9.20

5 MATEIU G. DAIANA COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a XII-a CETEAN DANIELA 9.00

6 ARION I. IOANA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a XII-a CETEAN DANIELA 8.90

7 NEGREA A. ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a XII-a BARBU DANIEL 8.90

8 MORARIU C. ELISABETA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD a XII-a SZEKELY ELENA 8.70

9 OLAR V. PAULA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD a XII-a SZEKELY ELENA 8.60

10 TECŞA I. CĂTĂLIN-IOAN LICEUL TEORETIC TEIUȘ a XII-a CÎMPEAN NICOLETA 8.50

11 CRIȘAN G. IOAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA a XII-a ANCATEU TEODORA 8.30

12 CRIȘAN A. DANA ANDRADA COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD a XII-a SZEKELY ELENA 8.20

13 KARSAI I. ERIKA-DENISA LICEUL TEORETIC TEIUȘ a XII-a CÎMPEAN NICOLETA 8.10

14 SASU S. G. AUGUSTIN DUMITRU COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD a XII-a SZEKELY ELENA 8.00

15 STAN V. ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL “HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA a XII-a ROTCHE ANDREEA 8.00

16 GROZA V. IOANA ROSALINDA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ a XII-a GAIDEI CRISTINA 7.80

17 IRIMIA F. DARIA FLORINA LICEUL “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ a XII-a TECAR CIPRIAN 7.80

18 DEDEA M. S. ALEXANDRU GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA a XII-a ANCA DAN 7.70

19 ȚÎRC VASIU G. IOANA GEORGIANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI a XII-a CIOREA LIANA 7.50

20 SIMA L. LORENA CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD a XII-a SZEKELY ELENA 7.40

21 AVRAM I. CRINA ADINA COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD a XII-a SZEKELY ELENA 5.00

22 BĂLUȚIU ALESSIA LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR a XII-a BĂCILĂ NICOLAE Absent

23 LAZĂR ARIANA LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR a XII-a BĂCILĂ NICOLAE Absent

24 MĂREA S. RALUCA ROXANA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ a XII-a GAIDEI CRISTINA Absent