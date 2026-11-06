IPJ Alba scoate la licitație întreținerea a peste 300 de autovehicule din parcul auto propriu

Inspectoratul de Poliție Județean Alba pregătește un acord-cadru pentru repararea și întreținerea autospecialelor, autovehiculelor și microbuzelor din dotare. Procedura se bazează pe un caiet de sarcini aprobat de șeful inspectoratului, comisar-șef de poliție Constantin Ilea. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 4 decembrie 2026.

Un parc de 331 de vehicule

Acordul vizează un parc estimat la 331 de vehicule, dintre care 270 aparțin grupului Renault-Dacia (Duster, Logan, Sandero, Dokker). Restul sunt Audi, BMW, Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Seat, Škoda, Suzuki și Volkswagen. Vehiculele sunt împărțite în 12 loturi pe mărci. Două loturi transversale, care acoperă toate mărcile, completează structura: lotul 13 (tinichigerie, caroserie și vopsitorie) și lotul 14 (inspecția tehnică periodică, ITP). Numărul de vehicule poate varia pe durata contractului, prin intrări, transferuri sau scoateri din uz.

Valori estimate

Pentru loturile 1–12 (mecanică și electrică) și lotul 13, valoarea cumulată estimată este între 1.347.569,76 și 3.618.309,26 lei fără TVA. Cu TVA de 21%, intervalul este de aproximativ 1,63 – 4,38 milioane de lei. Lotul 1, cu 270 de vehicule, are ponderea cea mai mare, de 934.039,98 – 2.508.269,94 lei fără TVA. Lotul 14 (ITP) se evaluează separat, pe baza a 60 de inspecții estimate pe 48 de luni, cu o valoare maximă de 15.000 de lei cu TVA.

În caietul de sarcini se precizează că cantitățile și valorile sunt estimări, nu volum garantat. Subsecvențele se emit doar în limita necesităților și a creditelor bugetare aprobate.

Contracte subsecvente

Pentru un singur contract subsecvent, cantitățile estimate sunt de 74,88 – 149,59 ore pentru loturile 1–12 și de 13,30 – 26,50 ore pentru lotul 13. Cel mai mare contract subsecvent care ar putea fi atribuit are valori estimate între 3.099,30 lei (lotul 14) și 122.449,62 lei fără TVA (lotul 12). Valorile intermediare includ 52.255,63 lei pentru lotul 1, 65.143,95 lei pentru lotul 9 și 45.607,76 lei pentru lotul 6. Contravaloarea pieselor și a consumabilelor este inclusă în valoarea acordului-cadru, sub forma unui plafon maxim stabilit de autoritate.

Plafoane de preț

Caietul de sarcini fixează limite pentru ofertanți:

*tarif orar de manoperă de cel mult 250 lei fără TVA, inclusiv pentru tinichigerie și vopsitorie, cu oferte respinse dacă depășesc plafonul;

*tarif ITP de cel mult 250 lei pe inspecție, cu TVA;

*adaos comercial de maximum 10% pentru piesele fără preț de catalog;

*tractare sau transport pe platformă de cel mult 5 lei/km, dus-întors.

Cerințe pentru prestatori

Ofertanții trebuie să aibă autorizație RAR, un punct de lucru legal și cel puțin un post de lucru cu elevator. Mai sunt cerute personal calificat, diagnoză licențiată pentru mărcile din lot, stand de frânare și echipamente de geometrie. Pentru lotul 14 este necesară o stație ITP autorizată RAR, proprie sau subcontractată. Service-ul trebuie să fie în Alba Iulia sau într-o zonă care permite respectarea termenelor operative.

Termenele sunt stricte: confirmarea programării în cel mult 4 ore lucrătoare, preluarea în 48 de ore, iar reparațiile cu piese în stoc în maximum 7 zile lucrătoare. Garanția este de minimum 6 luni pentru manoperă și de minimum 12 luni pentru piese. Pentru vopsitorie, garanția este de 24 de luni, iar cea anticorozivă de 36 de luni.

Durată și evaluare

Acordul-cadru se încheie pe 48 de luni. Ofertele se evaluează separat pe fiecare lot, pe baza unui coș comparativ identic pentru toți ofertanții. Pentru loturile 1–12, coșul include 180 de ore de manoperă, 12.325 de lei valoare de referință pentru piese și servicii auxiliare. Pentru lotul 13, coșul conține 15 ore de tinichigerie, 15 ore de vopsitorie și 2.175 de lei piese. Un ofertant poate depune pentru unul, mai multe sau toate loturile.

Finanțarea provine din bugetul de stat.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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