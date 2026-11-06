6 noiembrie 2026 | Cod galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate

Cod galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate

Mai multe localități din județul Alba sunt în dimineața zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, sub incidența unei avertizări meteo imediate Cod Galben de ceață.

Este vorba de Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești și Cenade.

Ceața determină vizibilitate redusă sub 200de metri și izolat sub 50 de metri.

Avertizarea meteo imediată este în vigoare până cel puțin la ora 9.00.

„Recomandăm conducătorilor auto să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea mașinilor, să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante!

Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi, în mod nejustificat!”, a transmis în context Centrul Info Trafic al Poliției Române.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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