IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, afaceri de 35 milioane euro în 2025. Realizează peste 1% din farfuriile din întreaga lume

IPEC (Întreprinderea de Porţelan Elena Covaciu) Alba Iulia, companie deţinută de famila Covaciu, unul dintre principalii furnizori IKEA de pe piaţa locală, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 35 milioane euro, în creştere cu aproximativ 28% în euro faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor transmise de companie şi a celor disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Compania a realizat în 2024 afaceri de 135,7 mil. lei (27,3 mil. euro), un profit net de aproape 3,1 mil. lei (623.000 de euro), cu un număr mediu de 521 de angajaţi, conform informaţiilor publice.

„Piaţa a înregistrat o scădere de 20-30% în 2025. Anul 2026 a adus o taxă antidumping de 79% la produsele din China, care mai compensează subvenţiile de până la 446%. Ne aşteptăm să limiteze impactul negativ pe care-l au războaiele de pe mapamond’’, a declarat pentru ZF Transilvania Cristian Covaciu, cofondator şi acţionar al IPEC.

IPEC Alba Iulia este unul dintre cei mai mari producători de farfurii de porţelan din Europa, realizând la Alba Iulia peste 1% din farfuriile din întreaga lume. Producătorul autohton a devenit treptat unul dintre cei mai performanţi din lume, întrucât lucrează cu roboţi industriali şi cu cele mai noi tehnologii de producţie, potrivit unor informaţii furnizate anterior de reprezentanţii companiei.

IPEC se află printre cei mai mari jucători din lume în domeniul produselor de menaj şi porţelan superior, cu aproximativ 50 de milioane de piese fabricate anual şi livrate la nivel global, din Japonia până în SUA, conform unor informaţii anterioare.

IPEC Alba Iulia lucrează atât cu restaurante, cât şi cu unii dintre cei mai mari retaileri din Europa, precum IKEA, Carrefour, Metro şi Aldi.

