Ion Dumitrel la Radio Unirea FM: Criza gunoaielor. „Procedurile pentru o nouă licitație vor porni din 14-15 februarie și sperăm să incepem cat mai repede evaluarea operatorilor interesați”

Invitat la Radio Unirea Fm, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel a vorbit și de problema depozitări gunoiului in județ. În intervenția sa acesta a vorbit despre problemele care au dus la această „criză a gunoiului”, principala problemă fiind a lipsei operatorilor pentru depozitul de la Galda, nici unul din cei care au participat la licitația din anii anteriori nu au avut oferte conforme.

Întrebat când ar putea fi într-u totul operațional sistemul de depozitare al gunoiului, președintele CJ a spus că termenul este foarte greu de estimat, însă sperând că momentul va veni cât mai repede.

„Suntem in perioada in care s-a pornit procedura pentru refacerea licitatiei de concesionare a acestui depozit de la Galda. În ceea ce privește termenele, dacă in ceea ce privește construcția depozitului puteam să aproximăm, în ceea ce privește momentul când va fi operațional este foarte greu de estimat, în toată țara existând probleme cu desemnarea operatorilor în aceste depozite.

Tinând seama că se câstigă foarte mulți bani din acest domeniu, interesul este foarte mare însă și documentația de atribure care trebuie analizată este foarte complexă. Nici unul din operatorii care au depus oferte nu au depus oferte conforme, care puteau să fie desemnați ca operatori. Astfel suntem nevoiți să reluăm licitația.

Este foarte dificil de stabilit un termen, noi sperăm să fie cât mai repede posibil. Din fericire până acum la nivelul județului Alba, asociația Salubris împreună cu administrația locală au reușit să administreze acest sistem. Doar pentru a găsi această locație a durat ani de zile.

Oferte ar fi, însă nici una din cele 3 depuse nu au corespuns în totalitate. Nici operatorii nu au stiut să facă o ofertă care să corespundă caietului de sarcinii și altor documentații. Depozitul poate oricând funcționa, însă problema este a ofertelor.

Licitația va fi reluată pe perioada de 5 ani, a fost refăcută documentația, apărând și altă legislație în domeniu. Procedurile pentru lansarea unei noi licitații au fost deja demarate, la începutul lunii februarie vom aproba o forma în CJ, apoi o vom ridica pe SICAP și sperăm să incepem cat mai repede evaluarea operatorilor interesați”, a declarat președintele CJ Alba, Ion Dumitrel.