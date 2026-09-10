Foto | Ovidiu Purdea-Someș, cunoscut interpret de folclor și on de televiziune, își lansează la Alba Iulia volumul „Un cuvânt. Un cântec. Un destin”

Ovidiu Purdea-Someș, cunoscut interpret de folclor și on de televiziune, își lansează la Alba Iulia volumul „Un cuvânt. Un cântec. Un destin”

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu editura „Ecou Transilvan”, invită publicul la un eveniment care îmbină în mod fericit cultura scrisă și muzica. Este vorba de lansarea volumului „Un cuvânt. Un cântec. Un destin”, semnat de interpretul de folclor și omul de televiziune Ovidiu Purdea-Someș.

Evenimentul va avea loc la sala ATRIUM CENTURIONUM – sediul administrativ al județului Alba, joi, 17 septembrie 2026, de la ora 17:00.

Programul va debuta cu mesaje adresate autorului de către Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, colonel Viorel Aurel Josan, comandantul Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, colegiu absolvit de autor, și col. (r) Nicolae Panduru, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala Județeană Alba. Despre carte vor vorbi: dr. Claudiu Purdea, istoric și Nadia Fărcaș, directoarea Editurii „Ecou Transilvan” din Cluj-Napoca.

Lansarea volumului „Un cuvânt. Un cântec. Un destin” va fi completată în mod fericit de momente de muzică și dans susținute de elevii Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, alături de interpreții Rareș-Andrei Păuna și Alisa Toma.

Evenimentul se va încheia cu un recital susținut de Ovidiu Purdea-Someș și Ionuț Suciu.

La finalul momentelor muzicale, cei care doresc vor primi autografe, vor putea face fotografii și sunt invitați să participe la un moment de socializare și dialog cu autorul și cu invitații săi.

Intrarea la eveniment este gratuită.

„Vă așteptăm să descoperim împreună povestea din spatele unui cuvânt, a unui cântec și a unui destin!”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

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