11-13 septembrie 2026 | Ziua pompierilor din România, sărbătorită la Alba Iulia: Ceremonial militar și religios, avansări în grad, exerciții de descarcerare și prim ajutor, prezentarea tehnicii de intervenție și retragere cu torțe
Ziua pompierilor din România, sărbătorită la Alba Iulia: Ceremonial militar și religios, avansări în grad, exerciții de descarcerare și prim ajutor, prezentarea tehnicii de intervenție și retragere cu torțe
Ziua pompierilor din România va fi sărbătorită la Alba Iulia în perioada 11-13 septembrie 2026. Timp de 3 zile, la Alba Iulia vor fi exerciții de descarcerare și prim ajutor, activități pentru copii, prezentarea tehnicii de intervenție, avansări în grad.
De asemenea, vineri, 11 septembrie, în intervalul 11.00-12.00, va avea loc o festivitate de acordare diplome de merit celor mai merituoși pompieri și voluntari.
Manifestările dedicate Zilei Pompoerilor din România se vor încheia cu o spectaculoasă retragere cu torțea pompierilor militari din cadrul ISU Alba, în cinstea eroilor pompieri căzuți la datorie.
Festivitatea se va desfășura în interiorul Muzeului Principia din Piața Cetății, municipiul Alba Iulia.
,,Cu prilejul aniversării a 178 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, un moment de referință în istoria neamului nostru, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba vă invită să sărbătorim împreună Ziua Pompierilor din România!
Vă așteptăm să fiți alături de noi la activitățile dedicate acestei sărbători!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR:
VINERI (11 Septembrie)
Locație: Piața Cetății, municipiul Alba Iulia
10:00 – 10:40 – Ceremonial militar și religios, avansări în grad;
11:00 – 13:00 – Activități dedicate copiilor și prezentare tehnică de intervenție.
SÂMBĂTĂ (12 Septembrie)
Locație: Șanțurile Cetății (RATED CAR FEST)
12:00 – 15:00 – Exercițiu de descarcerare, acordare prim ajutor medical și prezentare tehnică de intervenție.
Activități dedicate copiilor și prezentare tehnică de intervenție (orele 16:00 – 19:00):
-Parcul ,,Avram Iancu” orașului Câmpeni
-Catedrala Sfinții Trei Ierarhi din municipiul Aiud
DUMINICĂ (13 Septembrie)
ora 20:00: MOMENT SOLEMN – Retragere cu torțe a pompierilor militari din cadrul ISU Alba, în cinstea eroilor pompieri căzuți la datorie.
Itinerariul de deplasare va fii următorul: Poarta a VI-a a Cetății – Catedrala Încoronării – Piața Cetății – Poarta a III-a a Cetății – Poarta I a Cetății.
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