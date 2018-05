Ion Caramitru: ”Prin organizarea Galei UNITER la Alba Iulia cu toții avem de câștigat, și noi că suntem aici, și orașul că ne-a primit”

Actorul Ion Caramitru a susținut, sâmbătă, a Alba Iulia, alături de Aura Corbeanu, vicepreședinte Uniter și Ioana Bogățan, directorul Teatrului de Păpuși ”Prichindel”, o conferință de presă având ca temă principală cel mai mare eveniment teatral din România – Gala Premiilor UNITER, ediția a 26-a, 2018, care se va desfășura luni, 7 mai, în Cetatea Alba Carolina și deschide Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”.

”În acest an Gala UNITER are un surplus de semnificație, în primul rând pentru că se petrece în anul Centenar și în al doilea rând pentru că se petrece la Alba Iulia. Evenimentul are avantajul de a pune în evidență într-un mod foarte expresiv orașul și spațiul care o găzduiește. În jurul galei vor fi imagini expresive ale Cetății, ale orașului, ale istoriei care vor fi văzute în țară și în toată lumea. Iată de ce cred că prin această gală toată lumea are de câștigat: și noi, că suntem aici, și orașul, că ne-a primit”, a spus Ion Caramitru.

El a mărturisit că este este bucuros să se afle din nou la Alba Iulia și să constate că Cetatea Alba Carolina, la restaurarea căreia a contribuit pe vremea când era ministru al Culturii, a devenit un important obiectiv turistic, admirat de vizitatori: ”Sunt foarte bucuros să văd că o bună parte din ceea ce am întreprins când am fost ministrul Culturii, și pentru Alba Iulia, a căpătat valoare. Aș dori să vă reamintesc că restaurarea Porții Caroline am pornit-o în perioada în care am fost la minister. Apoi, în momentul în care guvernul de atunci căuta justificări privind revenirea României în Europa eu am depistat trei locuri semnificative care să constituie un simbol pentru acest scop și am ales Alba Iulia, Sibiul și Sulina ca fiind capetele de pot ale acestei întreprinderi. Alba Iulia pentru stratificarea aceasta extraordinară rămasă și ca vestigii, dar și ca civilizație, ca istorie, ca semnificație a civilizațiilor care s-au succedat aici și având o importantă semnificație de identitate națională și europeană în același timp. (…) M-am bucurat să văd astăzi că Cetatea este senzațional de bine restaurată, că este un turism deja vizibil, că acest An Centenar are un leagăn și un spațiu de reflecție extrem de semnificativ”.

În cadrul conferinței de presă a fost prezentat și trofeul Galei UNITER – o carte trasă în bronz, piesă realizată înainte de anul 1989, de artistul Gheorghe Vințan, care are ca semnificație salvarea culturii de la distrugere:

La rândul său, Aura Corbeanu a precizat că în cadrul Galei UNITER va fi acordat și premiul pentru cea mai bună piesă românească a anului, un proiect care se derulează în parteneriat cu Casa Regală a României, care la evenimentul din acest an va fi reprezentată de principesa Elena. De asemenea, vicepreședintele UNITER a explicat că premiile vor fi cunoscute de toți participanții, inclusiv de organizatori, doar în seara evenimentului, când se face jurizarea finală:

Spectacolul are loc în data de 7 mai, cu începere de la ora 20.00, într-un pavilion amplasat pe esplanada dintre Catedrala Arhiepiscopală şi Biserica Romano-Catolică, special construit pentru acest eveniment, pentru ca patrimoniul – simbol al Cetăţii Alba Carolina să fie şi „decorul” Galei Premiilor Uniter.

Dacă inițial publicul ar fi trebuit să aibă acces în pavilionul unde se va desășura evenimentul, numărul mare de artişti – peste 200 – care vor participa a făcut imposibil acest lucru. Cei care doresc să urmărească spectacolul o vor putea face în apropierea pavilionului, în zona statuii lui Mihai Viteazul, unde va fi amplasat un ecran pe care va fi transmisă întreaga Gală.