Ioan Lazăr, președintele ALDE Alba, îi atacă din nou pe PSD-iști. ”Frăția fesenistă PD-PSD” schimbă viceprimarii în toată țara după modelul de la Lupșa

Președintele ALDE Alba, Ioan Lazăr, în cadrul conferinței de presă săptămânale, s-a arătat dezamăgit de protocolul încheiat între PSD și PNL de ”constituire a unei noi majorități” în comuna Somova din județul Tulcea, protocol semnat de consilierii locali. El spune că a sperat că problemele dintre PSD și ALDE sunt doar la nivelul județului Alba. Că a arătat întotdeauna relația proastă din județ dintre cele două partide din alianța aflată la guvernare și nu a ascuns ”gunoiul sub preș”.

”Nu am ezitat și am criticat întotdeauna relația proastă dintre PSD și ALDE Alba. Întotdeauna am spus că nu știu ce se întâmplă în alte localități, în alte județe, la București, că nu sunt la curent. Eu știu ce este la mine acasă și nu am ascuns gunoiul sub preș, de fiecare dată am spus realitatea aproape sută la sută.

Zilele trecute am văzut în presă și m-a interesat pentru că acolo este președinte al filialei un vechi liberal, un foarte bun prieten al meu, fostul comisar al Gărzii de Mediu în guvernarea Tăriceanu, actualmente comisar general adjunct al Gărzii de Mediu. Știți foarte bine despre incidentul din comuna Lupșa, acolo unde frăția FSN-PSD-PD au făcut pact, de ce să nu zicem protocol și l-au schimbat din funcție pe viceprimarul comunei Lupșa.

După scurt timp a fost repus în funcție, dar de atunci au trecut 7-8 luni în care domnul viceprimar nu a primit nicio atribuție, i-au fost tăiate toate atribuțiile de către primarul PSD din comuna Lupșa cel care dacă vă uitați puțin pe Facebook, la Zilele Comunei Lupșa s-a ascuns prin tufișuri atunci când era căutat, iar viceprimarul Radu Penciu era aplaudat de toți participanții la zilele comunei Lupșa.

Aș vrea să vă aduc la cunoștință o situație neplăcută dintre PSD și ALDE dintr-o comună din județul Tulcea, comuna Somova, acolo unde această frăție fesenistă, PD cu PSD au schimbat viceprimarul comunei și au atâta au fost de bătuți în cap, că nu le pot spune altfel, nu au făcut-o cu perdea, au încheiat un protocol.

În timp ce țara era guvernată de PSD-ALDE. Nu cred că cei din comuna Somova au făcut acest protocol fără să aibă o încuviințare cel puțin de la președintele filialei județului Tulcea, așa cum știm foarte bine că aceeași încuviințare au avut-o și cei de la Lupșa de la președintele Ioan Dîrzu.

Repet, atâta au fost de bătuți în cap de au încheiat un protocol, semnat de consilieri.

Am rămas tare dezamăgit. Totuși, eu am trăit cu speranța că numai în județul Alba sunt asemenea probleme între PSD și ALDE și legăturile dintre cei din PD și cei din PSD sunt doar aici. Dar văd că funcționează și în alte județe.

Eu nu știu dacă aici au fost protocoale scrise, dacă la fel de bătuți în cap au fost și cei din Alba ca și cei din Tulcea, dar vreau să vă spun că au fost protocoale cel puțin verbale, dacă nu scrise în comuna Valea Lungă, (…) în orașul Baia de Arieș, comuna Șibot, iar la scurt timp au procedat la fel și în comuna Lupșa unde l-au destituit pe viceprimarul comunei, care a făcut contestație și a revenit.

Sunt foarte multe asemănări între PSD și PNL. Aș aminti maneaua lui Guță. Și Băsescu a avut o dedicație la alegerile prezidențiale. Acum am văzut maneaua care ridică în slăvi PSD-ul. Am citit că d-l secretar general Codrin Ștefănescu îl lăuda pe Guță… Apoi, încheierea de protocoale. Băsescu a susținut protocoalele, altfel de protocoale… O altă dovadă că există protocoale și în județul Alba sunt disputele politice aproape inexistente între d-l președinte Dîrzu și dl președinte Hava. Au fost una-două acolo, ca să nu cumva să se sesizeze cei de la București că aici există o asemenea frăție foarte, foarte rare au fost aceste dispute în presă, iar în CL și CJ sunt doar de fațadă.

Au fost câteva luări de poziție de la tinerii PSD-iști pe care îi respect. Dl Zdrînc, dl Medrea, dl Clepan tineri care, sper că în viitorul apropiat dacă vor prelua frâiele de la combinatorii lor să facă o altfel de politică social democrată, cel puțin în județul Alba”, a declarat Ioan Lazăr.