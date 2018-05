Ioan Dîrzu, PSD Alba: Măsurile pentru accelerarea investițiilor se vor ajusta radical prin Legea achizițiilor publice

O legislație clară, simplă, care să conducă la realizarea eficientă a proiectelor, în termene normale, este cheia de boltă a accelerării investițiilor – prioritate majoră a guvernării PSD în acest an. Asta se face!

În noua formulă a Legii achizițiilor publice se debirocratizează masiv procesul, se reduc termenele, se descurajează contestațiile abuzive și se clarifică atribuții instituționale care frânau sau chiar blocau investițiile publice. Soluțiile noastre sunt enumerate prin câteva exemple:

Descurajarea contestațiilor nejustificate prin : introducerea CAUȚIUNII pentru depunerea contestațiilor la CNSCI și introducerea TAXEI pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel;

: introducerea CAUȚIUNII pentru depunerea contestațiilor la CNSCI și introducerea TAXEI pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel; Simplificarea procedurii de contestare prin: eliminarea notificării prealabile; reguli clare pentru emiterea deciziilor CNSC; scurtarea termenelor de soluționare a plângerilor la Curtea de Apel; eliminarea dublului control.

După semnarea contractului de achiziție, singura autoritate care va mai controla legalitatea atribuirii va fi Curtea de Conturi. Ajustarea rapidă a contractelor de achiziții se va opera astfel încât să nu se mai irosească timpul pentru reluarea procedurilor de atribuire în cazul unor modificări neesențiale.O altă măsură benefică va fi reducerea numărului de etape de evaluare a ofertelor la maximum 4.

Foarte mulți specialiști din domeniu au tot spus de-a lungul anilor că noi, românii, ne-am îngreunat singuri procedurile de achiziții, la fel ca în cazul accesării fondurilor UE. Dintr-un talibanism exacerbat pentru așa-zisa luptă anticorupție, ne-am blocat construcția de autostrăzi și dotarea de spitale că birocrații inutile, cu proceduri care durează ani de zile și, culmea, tot dau naștere la și mai multă corupție.

Am uitat, de asemenea, să aplicăm direct legislația europeană, deoarece, acest domeniu se aplică unitar la nivelul întregii Uniuni. Noi am derogat mult prea mult de la legislația europeană, am încâlcit-o și acum trebuie să o descâlcim. Ne dorim așadar simplificarea achiziției directe după modelul Comisiei Europene și implementarea art. 137 din Regulamentul 1.268/2012.

Îmi doresc ca, în câteva luni, statul și administrațiile publice locale să poată să facă achiziții mai rapide, mai bune și mai utile pentru cetățeni. Acesta este scopul nostru final!

Ioan Dîrzu

Deputat

loading...