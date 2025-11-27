Rămâi conectat

Invitații de 1 Decembrie la Alba Iulia: Lista „numelor grele” din conducerea României care vor participa la paradă alături de albaiulieni

acum 4 ore

Festival de Romania 2025

Mai multe persoane importante din conducerea României au fost invitate să asiste la festivitățile și la parada militară organizate în Alba Iulia cu prilejul zilei de 1 Decembrie.

Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, concerte Voltaj, Damian Brothers și foc de artificii de Ziua Națională

Invitații confirmate pentru ziua de 1 Decembrie: 

Astfel, din lista celor care au fost invitați de Ziua Națională a României, până în acest moment, s-a confirmat prezența următorilor: Prim-ministrul României, Ilie Bolojan și Președintele Senatului, Mircea Abrudean. 

Administrația Prezidențială a României a anunțat că Președintele României nu o să participe, însă a trimis o delegație, reprezentată de consilierul și secretarul de stat, Mihai Şomordolea. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale va fi reprezentat de secretarul de stat Eduard Bachide, în locul ministrului Ionuț Moșteanu, potrivit unor surse ziarulunirea.ro.

Pe lista absențelor confirmate se află vicepremierul Oana Gheorghiu, în vreme ce Președinția Republicii Moldova și Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, nu au transmis încă un răspuns oficial.

Citește și: Prezența suveraniștilor Călin Georgescu și George Simion, anunțată la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională. Unde vor fi prezenți

Reamintim că, pe lângă numele menționate anterior, în Alba Iulia urmează să ajungă și alte personalități importante din scena politică a României. 

  • Marșul Uniri, organizat de președintele AUR George Simion. Aproximativ 2.000 de oameni au anunțat că vor participa anul acesta la eveniment.
  • Prezența fostului candidat la președinție, Călin Georgescu, la Alba Iulia, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie fost anunțată pe rețelele de socializare de Gelu Vișan, un apropiat al acestuia. Întâlnirea cu Călin Georgescu se va face începând cu ora 9.00, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, situat pe str. Mihai Viteazul, în fața porții a treia a cetății Alba Carolina.
  • Europarlamentarul Diana Șoșoacă și președinta SOS România vine de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională a României, la Alba Iulia. Va organiza o conferință națională în orașul Marii Unirii, făcând concurență celorlalți doi suveraniști care și-au anunțat deja prezența la Alba Iulia de Ziua Națională.

