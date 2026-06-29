Investițiile PNRR pentru transportul public din Alba Iulia intră în etapa de exploatare: Bunurile vor fi date în folosința STP

Zeci de autobuze electrice, microbuze nepoluante, stații de încărcare și automate inteligente de vânzare a biletelor vor fi puse la dispoziția operatorului de transport STP SA, în cadrul unor investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Trei proiecte de hotărâri redactate în acest sens se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 29 iunie 2026.

După finalizarea procedurilor de achiziție, administrația locală propune transferul către operatorul de transport a unei infrastructuri de ultimă generație: 20 de autobuze electrice de 12 metri, 6 microbuze nepoluante, 20 de stații de încărcare lentă pentru autobuze, 6 stații de încărcare pentru microbuze și 6 stații de încărcare rapidă. Acestea completează investițiile deja demarate în cadrul proiectelor de mobilitate urbană și vin în continuarea punerii în exploatare a primului autobuz electric și a infrastructurii de alimentare aferente.

Modernizarea nu se oprește însă la vehicule. În stațiile de autobuz modernizate vor fi funcționale 45 de automate inteligente pentru eliberarea titlurilor de călătorie, înlocuind actualele echipamente depășite tehnologic, care permit plata exclusiv în numerar.

Noile terminale „smart” vor aduce transportul public din Alba Iulia în era digitală: călătorii vor putea achita biletele cu cardul bancar contactless, telefonul mobil sau ceasurile inteligente dotate cu tehnologie NFC. În plus, automatele vor furniza informații în timp real despre tarife, trasee, zone tarifare și alte detalii utile pentru utilizatori.

Din punct de vedere administrativ, punerea la dispoziția STP SA a acestor bunuri reprezintă o etapă necesară pentru integrarea lor în sistemul de management al transportului public local. Conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, operatorul are obligația de a exploata și întreține bunurile primite exclusiv pentru asigurarea serviciului public de transport.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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