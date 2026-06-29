Comunicat de presă – 29 iunie 2026: A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă Stația de Pompare Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș

Comunicat de Presă

29.06.2026

A fost finalizată reabilitarea aducțiunii de apă Stația de Pompare Galda – Teiuș – Aiud – Ocna Mureș

S.C. APA CTTA S.A. ALBA, anunță finalizarea lucrărilor aferente Contractului de lucrări AB3-CL1 – „Reabilitare aducțiune SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș” parte a Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020 – Etapa II”, smis 319094, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (etapa I) și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II). Contractul de lucrări AB3-CL1, în valoare totală de 81.728.966,02 lei, și a vizat reabilitarea a peste 42,4 km de aducțiune, cu conducte realizate din materiale rezistente la coroziune – polimer armat cu fibră de sticlă (PAFSIN), polietilenă de înaltă densitate (PEID) și fontă ductilă. Totodată, au mai fost realizați aproximativ 5,8 km de conexiuni din conducte PEID la conducta de aducțiune pentru localitățile și consumatorii situați pe traseul magistralei de aducțiune a apei potabile.

în cadrul Contractului de lucrări AB3-CL1 au fost realizate următoarele investiții principale:

• Reabilitarea magistralei de aducțiune între S.P. Galda și Rezervoare Aiud, pe o lungime de aprox. 20,2 km cu conducte având diametrul de 600 mm

• Reabilitarea magistralei de aducțiune între Rezervoare Aiud și Rezervoare Uioara de jos (Ocna Mureș) pe o lungime de aproximativ 21,2 km cu conducte având diametrul de 400 mm

• Conducte pentru conectarea la Sistemul Zonal de Apă Alba a Gospodărie de Apă Teiuș și a rețelelor rețelei de distribuție orășenești, cu o lungime totală de aproximativ 2,1 km și având diametre de 250 mm.

• Alte conducte pentru conectarea localităilor și consumatorilor de pe traseul magistralei de transport apei potabile din localitățile Beldiu, Gîrbova, Lopadea Veche, Mirăslău, Decea, Inoc, Unirea, etc., cu o lungime totală de aproximativ 4,7 km și având diametre cuprinse până în 160 mm.

Contractul a inclus, de asemenea, numeroase lucrări speciale de subtraversare și supratraversare a autostrăzilor, drumurilor, căilor ferate, râurilor și altor utilități existente, reconectarea consumatorilor, realizarea unor conducte temporare pentru menținerea alimentării cu apă pe durata execuției lucrărilor, construirea a peste 200 de cămine de vane, aerisire și golire, instalarea echipamentelor de măsurare a debitelor și presiunilor, precum și realizarea infrastructurii de comunicații SCADA prin montarea unei rețele de fibră optică de-a lungul traseului aducțiunii, contribuind la creșterea siguranței în alimentarea cu apă, reducerea riscului de avarii și întreruperi ale furnizării, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor de care beneficiază locuitorii județului Alba.

Proiectul regional implementat de S.C. APA CTTA S.A. ALBA vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitățile deservite precum și asigurarea colectării și epurării apelor uzate, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva UE 2024/3019).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (etapa I) și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).

S.C. APA CTTA S.A. ALBA

str. Vasile Goldis nr. 3, 510209, Alba lulia, județul Alba

Tel: 0258 834 501, Fax: 0258 834 493

E-mail: [email protected]

www.apaalba.ro

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