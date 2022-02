Investiții masive în infrastructura de sănătate din Alba. Ion Dumitrel: „Continuăm programul nostru de modernizare”

Marți, 1 februarie, în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a discutat referitor la investițiile pe care Consiliul Județean urmează să le implementeze în domeniul sănătății din județ.

„Noi anul acesta, ca în fiecare an, am constituit bugetul, cu programul de activități și investiții pentru 2022, însă am făcut analize foarte serioase pentru următorii ani, 2023, 2024 și așa mai departe, astfel încât proiectele pe care le vom începe anul acesta, care vor porni de la faza de expertiză și care presupune ceva timp până la implementare, la investiție efectivă, acesta va dura și vrem să știm și deja știm cam când vom finaliza anumite investiții care sunt de lungă durată.

Avem investiții în sănătate, în infrastructura de sănătate, dar și în dotare pentru unitățile spitalicești pe care le avem în responsabilitate, avem investiții în infrastructura rutieră, în drumurile județene, dar și în parteneriate cu administrațiile locale pentru infrastructură de nivel național.

În partea de sănătate continuăm programul nostru de modernizare al Spitalului Județean, începând cu aproape 10 ani în urmă, avem în lucru după cum s-a și văzut și se vede în fiecare zi modernizarea Spitalului Județean, fie că e vorba de anveloparea exterioară, fie că e vorba despre modernizarea, dotarea unor secții în interior, fie că e vorba de construcția unor secții cum e cazul secției Psihiatrie din curtea Spitalului Județean, dar și așteptă, cât mai curând să se semneze contractul de finanțare prin Compania Națională de Investiții pentru secția de recuperare.

De asemenea, avem în pregătire prin fonduri europene, prin celebrul PNRR, unor investiții, din 44 câte au fost acum un an aprobate, în primele 22 avem trei, locul 1, locul 2 și locul 22 sunt propuneri ale noastre, ale Consiliului Județean împreună cu Spitalul Județean de Urgență, dorim să facem o nouă secție de infecțioasă, o secție, de asemenea, de psihiatrie, undeva în zona Pâclișa, dar și o secție de Radioterapie, implicit Oncologie și Cardiologie infecționistă în curtea Spitalului Județean Alba.

De asemenea, avem propuneri pentru modernizarea, tot prin PNRR, a zonei blocurilor operatorii și încă câteva secții, sperăm cel puțin cele trei domenii să rămână în zona aceasta, așa cum au fost ele selectate inițial”, a transmis Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.