FOTO | SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Limba Română. Ce au avut de rezolvat absolvenții de liceu
SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Limba Română. Ce au avut de rezolvat absolvenții de liceu
Examenul de Bacalaureat 2026 a început luni, 29 iunie 2026, cu prima probă scrisă, la Limba și literatura română. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele.
Ministerul Educației va publica în mod oficial modelele primite de absolvenții claselor a XII-a la ora 15:00.
Tudor Arghezi pentru profilul uman și George Bacovia pentru profilul real, la BAC 2026
Absolvenții de liceu care susțin luni proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului 2026 ar fi primit, potrivit primelor informații apărute pe grupurile de părinți, perspectiva narativă la Subiectul al II-lea. La Subiectul al III-lea, cerințele ar fi vizat operele lui Tudor Arghezi pentru profilul uman și George Bacovia pentru profilul real.
Mai mulți elevi ce au ieșit după o oră și 30 de minute din sală au confirmat că subiectul 3 la profilul real a vizat a vizat opera lui George Bacovia, potrivit Mediafax.
30 iunie 2026 (marți): Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)
2 iulie 2026 (joi): Proba la alegere a profilului și specializării
3 iulie 2026 (vineri): Limba și literatura maternă
Accesul în săli: Se face pe baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30. Probele încep la ora 9:00 și durează 3 ore (cu posibilitatea de prelungire de maximum două ore pentru elevii cu dizabilități sau tulburări de neurodezvoltare).Reguli în sala de examen și obiecte interzise
Toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
Este interzis accesul cu:
Ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete.
Telefoane mobile, tablete, stick-uri de memorie, calculatoare sau alte mijloace electronice.
Manuale, dicționare, notițe sau însemnări.
Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul și să schimbe foi sau ciorne. Cei prinși că încalcă aceste reguli vor fi eliminați din examen și nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.
Redactarea lucrării și condițiile de promovare
Materiale permise: Cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru scheme și desene se folosește doar creion negru. La Matematică și Geografie sunt permise instrumente de desen. Hârtia este asigurată exclusiv în sala de examen.
Condiții de promovare: Pentru a trece examenul, un absolvent trebuie să fi susținut probele de competențe, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de minimum 6 la probele scrise.
Rezultate și contestații
7 iulie (până la ora 12:00): Afișarea primelor rezultate (în centre și online). Numele candidaților vor fi anonimizate, conform normelor GDPR.
7 iulie (orele 12:00 – 18:00) – 9 iulie: Depunerea contestațiilor și vizualizarea lucrărilor.
13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.
Pentru sesizarea eventualelor nereguli pe durata probelor scrise, Ministerul Educației și ISJ Alba pun la dispoziție numerele TELVERDE: 0800801100 și 0800816258.
foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)
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