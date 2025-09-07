Într-o comună din Apuseni, două şcoli primare se închid, după reorganizare: Pe vreme rea, copiii vor merge doi kilometri pe jos, pentru că microbuzul nu urcă până la casele lor

La Albac, două şcoli primare s-au desfiinţat: una în satul După Pleşe, cealaltă în satul Dealu Lămăşoi.

Erau şcoli cu câte patru copii, din acelea despre care ministrul Daniel David a spus, în repetate rânduri, că nu mai pot funcţiona aşa, scrie News.ro.

Elevii au fost relocaţi la o şcoală mare, Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac.

Din satele în care şcolile au fost desfiinţate şi până la liceu e o distanţă de 4-5 kilometri. Nu pare mult, numai că, ceea ce e relativ simplu la şes, este tare dificil la munte, unde drumurile sunt abrupte şi neasfaltate.

„În timpul iernii sau când condiţiile meteorologice sunt rele, microbuzele nu pot să ajungă acolo, sus, să ia copiii. Plus că pe un tronson nu este asfalt acolo, să ştiţi. Nici la şcoală nu s-a ajuns cu microbuzele, era şcoală pentru zona aia de acolo. (…) Când este vremea frumoasă, microbuzul poate merge, dar doi kilometri copiii vor veni pe jos, să ştiţi, nu avem ce face, vor veni până la microbuz, şi de acolo microbuzul îi preia şi îi aduce la liceul tehnologic”, povesteşte pentru News.ro, primarul din Albac, Marius Jan Trif.

Edilului îi vine greu să înţeleagă cum după promisiuni că şcolile vor rămâne cum sunt, lucrurile s-au schimbat, din senin.

„S-au desfiinţat de tot. Cu toate că am fost la prefectură, Prefectura a fost de acord să nu le desfiinţeze, mi-a dat un an-doi. Prefectura a fost de acord cu noi să nu desfiinţeze, a fost comisia. A fost la inspectoratul judeţean şcolar. Inspectorul general cu inspectorul adjunct a fost de acord, dar Consiliul de Administraţie, la hei-rup, le-a desfiinţat pe amândouă. Ce spun zic mai mult?”, spune edilul.

Liceul tehnologic din comună are internat, dar cum să ţii un copil de şase, şapte sau chiar opt ani la internat? E perioada când toţi au nevoie de părinţi.

„Copiii-s mici, sunt clasele zero, a întâia, ştiţi? Copiii, dacă erau mai mari, era altă poveste. Avem şi internat şcolar, la liceu, dar un copil de grupa 0, sau de clasa a treia nu poate sta în internatul şcolar, pentru că nu se poate pregăti, nu se poate spăla fără părinţi”, spune edilul.

Marius Jan Trif atrage atenţia asupra altei probleme: sunt copii ai căror părinţi trăiesc din creşterea animalelor, deci posibilităţi prea multe să le asigure un trai bun şi un drum uşor către şcoală, nu prea sunt. Acolo, cel mai bine se urcă cu maşini cu tracţiune 4×4.

„Şi părinţii, aici e altă poveste. La noi nu sunt venituri în zonă. Creşterea animalelor, subvenţie de la APIA, atâta. Restul… nimic! De unde? chiar acum am povestit cu o mămică de la şcoala După Pleşe şi mă întreba: cum face cum transportul copiilor? Sunt pante mari, nu-şi asumă nimeni să urce pe pantele alea să vină cu copilul? N-avem nici un jeep 4×4 să mergem acolo”, adaugă edilul.

El mărturiseşte că a sperat ca măcar un an-doi şcolile, pentru care Primăria plătea chirie unor persoane fizice pentru a funcţiona în imobile deţinute de acestea, să nu se închidă.

„Noi nu am vrut, măcar un an, doi, dacă mai rămâneau, era bine, că copiii creşteau mai mari şi altcumva puteau ajunge”, adaugă primarul.

Marius Jan Trif e la primul mandat de primar, dar a lucrat peste trei decenii în administraţie şi spune că ştie despre ce e vorba.

„Ca primărie, ca primar, nu vrei să desfiinţezi şcolile. Ştiţi, la Albac condiţiile… e tare greu de ajuns la şcoală, în centru. Şi dacă e asfalt, pe timp de intemperii nu poate ajunge microbuzul, că nu e 4×4. Noi suntem vitregiţi de soartă, în Munţii Apuseni, sunt frumoşi Munţii Apuseni, dar dacă stai mult aici, îţi dai seama”, spune edilul.

EEl atrage atenţia că, prin măsuri precum cea de desfiinţare a şcolilor de la După Pleşe şi Dealu Lămăşoi, comune precum Albac riscă depopularea.

„Oamenii o să caute să se mute la oraş, să-şi poată duce copiii la şcoală. Şi tot comuna suferă, tot cei care rămân au de pierdut. E frumos în Apuseni, dar zona noastră, ca infrastructură, a fost lăsată în urmă, să ştiţi. Asta e viaţa!”, concluzionează, cu amărăciune, edilul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI