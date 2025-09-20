Video | Într-o comună din Alba, Europa mută GRATUIT WC-urile oamenilor din curte în casă. Peste 500 de locuințe vor avea fose septice pe bani europeni
Pentru cele 533 de locuințe din comuna Blandiana din județul Alba, Uniunea Europeană va muta gratuit toaletele din curte, în case. Asta datorită faptului că „în Blandiana, având o situație geografică mai deosebită, nu s-a putut realiza o rețea de canalizare cu stații de epurare și tot ce presupune aceasta.
Din acest motiv, am optat pentru un proiect european cu fose septice. La fiecare locuință va fi montată o fosă septică de 5 tone, ecologică, conform normelor europene, finanțată din fonduri europene prin PNRR. Sperăm să reușim să le montăm pe toate. Avem 533 de fose pentru 533 de locuințe”, a declarat primarul comunei Blandiana, Nicolae Gherman.
Valoarea proiectului este de aproximativ 6 milioane de lei. Practic, în jur de 2.000 – 2.200 de euro pentru fiecare familie, iar vestea bună este că familiile nu suportă niciun fel de cheltuială. Plata foselor, a manoperei și a tot ceea ce înseamnă montaj este acoperită din fonduri europene. Beneficiarii nu plătesc nimic. Dacă oamenii au fose de beton, acestea se scot, se curăță locul, se montează fosa nouă și se fac toate legăturile „la cheie”. Astfel, peste 530 de familii din comuna Blandiana vor beneficia de montarea gratuită a foselor septice, prin acest proiect finanțat din fonduri europene.
De cealaltă parte, cetățenii din comună sunt foarte bucuroși și nerăbdători să se finalizeze lucrările. „Sunt bucuroși, abia așteaptă să le fie montate fosele și mulțumesc tuturor celor implicați. Practic, pe bani europeni, toaleta din fundul curții se mută, așa cum este firesc, în casă. Toată lumea va avea parte de condiții moderne, fără discriminare între locuitori”, a mai precizat primarul Nicolae Gherman.
Georgeta Barjuca, una dintre beneficiarele acestui proiect, a declarat pentru ziarul „Unirea” că „acum este totul bine. Avem un primar care se ocupă de tot ce ne trebuie, ne ajută cu toate problemele. Suntem foarte mulțumiți de domnul primar pentru că până acum aveam toaletele în fundul curții sau în fundul grădinii. Acum suntem foarte mulțumiți de proiectul și de lucrarea prin care ne ajută domnul primar”.
Lucrările au început deja, iar termenul de finalizare este 1 iunie 2026, conform contractului.
