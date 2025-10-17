Interzicerea ţigărilor cu filtru, vizată de Comisia Europeană. Se doresc și alte măsuri de descurajare a fumatului
Interzicerea ţigărilor cu filtru, vizată de Comisia Europeană. Se doresc și alte măsuri de descurajare a fumatului, potrivit unui document
Măsuri radicale împotriva fumatului sunt pregătite de către Organizația Mondială a Sănătății. Printre acestea se numără: închiderea tutungerilor, interzicerea filtrelor pentru țigarete și instaurarea unei „generații fără tutun”, s-ar arăta într-un document provenit de la Comisia Europeană.
În cazul în care măsurile vor fi aprobate, acestea s-ar putea aplica și în România.
Conform unui document obținut de publicația austriacă Krone, Comisia Europeană intenționează să sprijine aceste inițiative. Propunerile vor fi analizate în cadrul Conferinței Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului, care se va desfășura la Geneva, între 17 și 22 noiembrie.
Un accent deosebit este pus pe interzicerea filtrelor de țigară, considerate nocive pentru mediu atunci când sunt aruncate în natură. Cu toate acestea, riscul ca fumătorii să inhaleze mai multe substanțe toxice și gudron în lipsa filtrului este tratat ca o problemă secundară, conform Observator.
De asemenea, se propune reducerea semnificativă a punctelor de vânzare, iar comercializarea produselor din tutun ar trebui să devină cât mai puțin profitabilă. Totodată, vor fi eliminate „stimulentele de vânzare” și interzisă publicitatea în magazinele de profil.
În cele din urmă, Comisia Europeană sprijină și ideea de a interzice vânzarea tutunului persoanelor născute după o anumită dată, măsură cunoscută sub denumirea de „generația fără tutun”.
