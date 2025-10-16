Amenzi usturătoare pentru turiștii care lasă gunoaie pe plajă. Legea a trecut de Parlament
Deputații au adoptat, miercuri, cu o largă majoritate de voturi, un proiect de lege care introduce amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele care aruncă deșeuri pe plajele Mării Negre sau în apa mării.
Printre principalele măsuri propuse se numără: introducerea unui procent minim garantat de plaje publice, cu acces liber şi neîngrădit, în fiecare localitate de pe litoral; stabilirea unor restricţii clare privind închirierea integrală a plajelor, pentru a preveni monopolizarea accesului la resursele naturale; definirea legală a plajelor publice, cu un regim special de protecţie împotriva exploatării comerciale abuzive; crearea unui cadru legal care să permită implicarea autorităţilor locale în administrarea acestor suprafeţe, în beneficiul comunităţilor; introducerea de sancţiuni eficiente pentru ocuparea abuzivă a plajelor publice, potrivit Agerpres.
Potrivit unui amendament, „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei nerespectarea de către persoanele fizice a obligaţiei de a nu arunca deşeuri precum hârtie, carton, metal, plastic, textile sau sticlă ori deşeuri alimentare sau nealimentare, prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare în locurile sau spaţiile altele decât cele special amenajate pentru colectarea acestora, de pe plajele litoralului Mării Negre sau în apa mării”. Amendamentul aparţine Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.
Prin „plajă publică” se înțelege sectorul sau subsectorul de plajă destinat accesului liber și gratuit al populației, care este oferit spre folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile aflate la malul Mării Negre, la cererea acestora, potrivit unui alt amendament.
Camera Deputaților are rolul de for decizional.
