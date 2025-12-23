Interviu EXCLUSIV cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „România și Alba trebuie să fie la masa deciziilor europene”
Interviu EXCLUSIV cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „România și Alba trebuie să fie la masa deciziilor europene”
Se spune adesea că România nu contează suficient la Bruxelles. Că deciziile se iau „în altă parte” și că județe precum Alba sunt invizibile pe harta europeană. Realitatea este însă mai nuanțată. Există români care nu doar că sunt prezenți la masa deciziilor, ci o și influențează direct. Unul dintre ei este eurodeputatul de Alba, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și liderul delegației române din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D), unul dintre principalii negociatori ai bugetului Uniunii Europene.
„România este respectată atunci când vine cu soluții, nu cu scuze”
– Domnule vicepreședinte, se spune frecvent că România nu se vede și nu se aude suficient în Europa. Din interiorul instituțiilor europene, cum arată realitatea?
Victor Negrescu: România nu este ignorată. România este uneori slab reprezentată. Este o diferență importantă de abordare. Atunci când vii pregătit, când știi dosarele și când lupți pentru interesele tale, ești ascultat. Eu am demonstrat că un român poate conduce negocieri dificile, poate influența bugete de sute de miliarde de euro și poate corecta decizii nedrepte. Respectul nu se cere, ci se câștigă întotdeauna.
– Ați fost negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2025, un buget considerat istoric. Ce înseamnă acest lucru pentru români?
Victor Negrescu: Înseamnă bani reali pentru spitale, școli, drumuri, fermieri și comunități locale. Am obținut suplimentări importante pentru agricultură, sănătate, educație și pentru măsurile necesare aderării la Schengen. Nu vorbim de promisiuni, ci de linii bugetare clare. Vorbim de zeci de miliarde de euro, din care o parte ajung și în țara noastră. România a avut de câștigat pentru că am fost fermi și bine pregătiți.
Schengen nu a fost un cadou. A fost o luptă
– Ați fost unul dintre eurodeputații care au dus constant subiectul Schengen în prim-plan. Ce a contat cel mai mult pentru a reuși acest lucru după 13 ani de eșecuri?
Victor Negrescu: A contat să spunem lucrurilor pe nume. România a fost tratată incorect ani de zile. Am arătat costurile economice, impactul asupra transportatorilor,
asupra firmelor și asupra cetățenilor. Am legat Schengen de securitate, de piața internă și de buget. Nu a fost ușor, dar am refuzat să accept ideea că românii trebuie să fie cetățeni de mâna a doua. Și am făcut parte, în calitate de consilier onorific al premierului de la acea vreme, din echipa care a negociat și închis acest dosar. Am o satisfacție că am putut contribui și eu la acest succes istoric pentru țara mea și iată că avem primul Crăciun în Schengen cu mii de români din diaspora care au revenit mai ușor acasă, de sărbători.
– Ați cerut ca România să nu fie penalizată pentru deficitul bugetar cu suspendarea fondurilor europene. De ce a fost esențial acest mesaj?
Victor Negrescu: Pentru că este o chestiune de corectitudine. Nu poți cere investiții, reforme, cofinanțări și modernizare, iar apoi să penalizezi statele care fac exact acest lucru. Am spus clar: politicile europene trebuie să sprijine dezvoltarea României, nu să o frâneze. În calitate de raportor pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, am explicat comisarilor europeni responsabili tot acest context și am contribuit la salvarea fondurilor europene de riscul suspendării.
– Agricultura rămâne vitală pentru România și pentru județul Alba. Ați fost prezent inclusiv la protestele fermierilor de la Bruxelles. De ce?
Victor Negrescu: Pentru că nu poți lua decizii despre agricultură fără fermieri. Simplu. Am fost acolo pentru a spune clar că fermierii români au nevoie de subvenții corecte, de costuri de finanțare adecvate, de sprijin împotriva situațiilor de calamitate și de protecție în fața unor acorduri comerciale dezechilibrate. Am reușit, în negocierile pe care le-am purtat, să obținem miliarde de euro în plus pentru agricultură și să apărăm interesele producătorilor și fermierilor români.
Sănătatea nu este un cost. Este o datorie față de oameni
– Sunteți membru al Comisiei de Sănătate din Parlamentul European și unul din cei mai influenți eurodeputați în domeniu și în interiorul grupului S&D. Ce ați urmărit concret?
Victor Negrescu: Pe scurt: acces echitabil la medicamente, prevenție și finanțare corectă. Am promovat crearea unui plan european pentru combaterea bolilor cardiovasculare, amendamente pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități și pentru întărirea sistemelor publice de sănătate. Europa nu poate fi puternică dacă cetățenii ei sunt vulnerabili. Cu sprijinul Grupului S&D am contribuit la includerea sănătății în programele cu finanțare europeană și la creșterea fondurilor alocate. Voi continua să fac acest lucru.
Alba contează. Și trebuie să conteze și la Bruxelles
– Vă referiți frecvent la județul Alba în activitatea dumneavoastră europeană. De ce?
Victor Negrescu: Pentru că Alba înseamnă muncă, demnitate și identitate. Am promovat Țara Moților, zonele rurale și montane, patrimoniul cultural, proiectele locale și oamenii de aici. Europa trebuie să cunoască România reală, nu doar cifrele din rapoarte. Iar Alba este un exemplu de comunitate care merită sprijin și respect. Uniunea Europeană a permis județului nostru să se dezvolte și astăzi este timpul că noi să contăm și mai mult și să influențăm direcția Europei unite.
– Care sunt prioritățile dumneavoastră pentru perioada următoare?
Victor Negrescu: Principalele mele preocupări sunt legate de adoptarea unui buget european multianual ambițios, de promovarea măsurilor care simplifică reglementările europene și reduc birocrația, de sprijinirea agriculturii, sănătății și educației, și de protejarea intereselor României. Vreau o Uniune Europeană care ascultă, nu care dictează. România trebuie să fie parte a soluțiilor, trebuie să nu se izoleze dar nici să nu fie tratată ca o problemă.
– Un mesaj final pentru cititorii noștri din județul Alba?
Victor Negrescu: Le spun atât: oriunde voi fi, Alba rămâne în sufletul meu. Voi continua să muncesc pentru ca vocea noastră să fie auzită, respectată și luată în serios la nivel european. Nu cerem privilegii, ci vrem dreptate. Și pentru că se apropie sărbătorile, le doresc tuturor locuitorilor din Alba un Crăciun fericit, liniștit și plin de bucurii, alături de familie și de toți cei dragi.
Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro
Autor: Grupul S&D
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
VIDEO | Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde poate fi văzută
Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde poate fi văzută Un tânăr din Alba a decis, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să-și acopere mașina cu luminițe de Crăciun și să o arate și oamenilor pe străzile municipiului Blaj. Flavius Alexa este proprietarul […]
VIDEO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, primul semifinalist în competiția Chefi la cuțite
VIDEO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, primul semifinalist în competiție Chefi la cuțite Primul semifinalist al sezonului 16 din emisiunea ,,Chefi la cuțite” este Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani, originar din Sebeș. Surpriza serii a fost atunci când telespectatorii au aflat că cel care a obținut patru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății, despre certificatele de handicap: ,,Aproape jumătate sunt false. Trebuie să intervenim”
Ministrul Sănătății, despre certificatele de handicap: ,,Aproape jumătate sunt false. Trebuie să intervenim” Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, într-o...
„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate
„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate Guvernul urmează să adopte...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde poate fi văzută
Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde...
Curier Județean
23 decembrie 1989: La Alba Iulia, un elicopter cu generali era doborât de rafalele unei arme
23 decembrie 1989: La Alba Iulia, un elicopter cu generali era doborât de rafalele unei arme 23 decembrie 1989: Seara,...
Mesaje de Crăciun 2025 în limba italiană, traduse în limba română. Cântece tradiționale de Crăciun în limba italiana
Mesaje, urări și felicitări de Crăciun fericit 2025 în limba italiană, traduse în limba română. Mesaje de Crăciun pentru prietenii...
Politică Administrație
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Opinii Comentarii
Povestea sau legenda lui Moș Crăciun
Povestea lui Moș Crăciun sau legenda lui Mos Crăciun La marginea unui oraș, cu mult timp în urmă, trăia un...
23 decembrie 1989: Cea mai sângeroasă zi a Revoluției. 40 de soldați veniți să apere Aeroportul Otopeni au fost uciși
23 decembrie 1989: Cea mai sângeroasă zi a Revoluției. 40 de soldați veniți să apere Aeroportul Otopeni au fost uciși...