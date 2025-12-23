Interviu EXCLUSIV cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „România și Alba trebuie să fie la masa deciziilor europene”

Se spune adesea că România nu contează suficient la Bruxelles. Că deciziile se iau „în altă parte” și că județe precum Alba sunt invizibile pe harta europeană. Realitatea este însă mai nuanțată. Există români care nu doar că sunt prezenți la masa deciziilor, ci o și influențează direct. Unul dintre ei este eurodeputatul de Alba, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și liderul delegației române din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D), unul dintre principalii negociatori ai bugetului Uniunii Europene.

„România este respectată atunci când vine cu soluții, nu cu scuze”

– Domnule vicepreședinte, se spune frecvent că România nu se vede și nu se aude suficient în Europa. Din interiorul instituțiilor europene, cum arată realitatea?

Victor Negrescu: România nu este ignorată. România este uneori slab reprezentată. Este o diferență importantă de abordare. Atunci când vii pregătit, când știi dosarele și când lupți pentru interesele tale, ești ascultat. Eu am demonstrat că un român poate conduce negocieri dificile, poate influența bugete de sute de miliarde de euro și poate corecta decizii nedrepte. Respectul nu se cere, ci se câștigă întotdeauna.

– Ați fost negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2025, un buget considerat istoric. Ce înseamnă acest lucru pentru români?

Victor Negrescu: Înseamnă bani reali pentru spitale, școli, drumuri, fermieri și comunități locale. Am obținut suplimentări importante pentru agricultură, sănătate, educație și pentru măsurile necesare aderării la Schengen. Nu vorbim de promisiuni, ci de linii bugetare clare. Vorbim de zeci de miliarde de euro, din care o parte ajung și în țara noastră. România a avut de câștigat pentru că am fost fermi și bine pregătiți.

Schengen nu a fost un cadou. A fost o luptă

– Ați fost unul dintre eurodeputații care au dus constant subiectul Schengen în prim-plan. Ce a contat cel mai mult pentru a reuși acest lucru după 13 ani de eșecuri?

Victor Negrescu: A contat să spunem lucrurilor pe nume. România a fost tratată incorect ani de zile. Am arătat costurile economice, impactul asupra transportatorilor,

asupra firmelor și asupra cetățenilor. Am legat Schengen de securitate, de piața internă și de buget. Nu a fost ușor, dar am refuzat să accept ideea că românii trebuie să fie cetățeni de mâna a doua. Și am făcut parte, în calitate de consilier onorific al premierului de la acea vreme, din echipa care a negociat și închis acest dosar. Am o satisfacție că am putut contribui și eu la acest succes istoric pentru țara mea și iată că avem primul Crăciun în Schengen cu mii de români din diaspora care au revenit mai ușor acasă, de sărbători.

– Ați cerut ca România să nu fie penalizată pentru deficitul bugetar cu suspendarea fondurilor europene. De ce a fost esențial acest mesaj?

Victor Negrescu: Pentru că este o chestiune de corectitudine. Nu poți cere investiții, reforme, cofinanțări și modernizare, iar apoi să penalizezi statele care fac exact acest lucru. Am spus clar: politicile europene trebuie să sprijine dezvoltarea României, nu să o frâneze. În calitate de raportor pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, am explicat comisarilor europeni responsabili tot acest context și am contribuit la salvarea fondurilor europene de riscul suspendării.

– Agricultura rămâne vitală pentru România și pentru județul Alba. Ați fost prezent inclusiv la protestele fermierilor de la Bruxelles. De ce?

Victor Negrescu: Pentru că nu poți lua decizii despre agricultură fără fermieri. Simplu. Am fost acolo pentru a spune clar că fermierii români au nevoie de subvenții corecte, de costuri de finanțare adecvate, de sprijin împotriva situațiilor de calamitate și de protecție în fața unor acorduri comerciale dezechilibrate. Am reușit, în negocierile pe care le-am purtat, să obținem miliarde de euro în plus pentru agricultură și să apărăm interesele producătorilor și fermierilor români.

Sănătatea nu este un cost. Este o datorie față de oameni

– Sunteți membru al Comisiei de Sănătate din Parlamentul European și unul din cei mai influenți eurodeputați în domeniu și în interiorul grupului S&D. Ce ați urmărit concret?

Victor Negrescu: Pe scurt: acces echitabil la medicamente, prevenție și finanțare corectă. Am promovat crearea unui plan european pentru combaterea bolilor cardiovasculare, amendamente pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități și pentru întărirea sistemelor publice de sănătate. Europa nu poate fi puternică dacă cetățenii ei sunt vulnerabili. Cu sprijinul Grupului S&D am contribuit la includerea sănătății în programele cu finanțare europeană și la creșterea fondurilor alocate. Voi continua să fac acest lucru.

Alba contează. Și trebuie să conteze și la Bruxelles

– Vă referiți frecvent la județul Alba în activitatea dumneavoastră europeană. De ce?

Victor Negrescu: Pentru că Alba înseamnă muncă, demnitate și identitate. Am promovat Țara Moților, zonele rurale și montane, patrimoniul cultural, proiectele locale și oamenii de aici. Europa trebuie să cunoască România reală, nu doar cifrele din rapoarte. Iar Alba este un exemplu de comunitate care merită sprijin și respect. Uniunea Europeană a permis județului nostru să se dezvolte și astăzi este timpul că noi să contăm și mai mult și să influențăm direcția Europei unite.

– Care sunt prioritățile dumneavoastră pentru perioada următoare?

Victor Negrescu: Principalele mele preocupări sunt legate de adoptarea unui buget european multianual ambițios, de promovarea măsurilor care simplifică reglementările europene și reduc birocrația, de sprijinirea agriculturii, sănătății și educației, și de protejarea intereselor României. Vreau o Uniune Europeană care ascultă, nu care dictează. România trebuie să fie parte a soluțiilor, trebuie să nu se izoleze dar nici să nu fie tratată ca o problemă.

– Un mesaj final pentru cititorii noștri din județul Alba?

Victor Negrescu: Le spun atât: oriunde voi fi, Alba rămâne în sufletul meu. Voi continua să muncesc pentru ca vocea noastră să fie auzită, respectată și luată în serios la nivel european. Nu cerem privilegii, ci vrem dreptate. Și pentru că se apropie sărbătorile, le doresc tuturor locuitorilor din Alba un Crăciun fericit, liniștit și plin de bucurii, alături de familie și de toți cei dragi.

