UPDATE FOTO VIDEO| INTERVENȚIE SMURD la Lunca de Jos, comuna Vidra: Un echipaj de salvare intervine pentru acordarea primului ajutor unui bărbat cu probleme grave de respirație

Alexandru Rafila nu este de-acord cu îndrumarea pacienților spre spitalele private

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că nu are pârghiile legale să împiedice medicii să lucreze atât în sistemul public, cât şi în cel privat, însă spune că nu trebuie să existe o suprapunere între cele două programe, iar pacienţii nu ar trebui evaluaţi de acelaşi medic la un spital public şi trimişi apoi la cel privat, informează Agerpres.

„Nu am, în momentul de faţă, pârghiile legale să împiedic un medic să-şi exercite profesia în sistemul privat după încheierea programului de lucru în sistemul public (…). Nu poate să existe suprapunere între cele două, adică să am program până la 3:00 şi am consultaţii la privat de la 12:00„, a spus ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila spune că medicii ar trebui să îşi dea angajamentul în scris că nu vor redirecţiona pacienţii din spitalele publice în cele private.

„Trebuie să fim foarte atenţi în ceea ce priveşte circuitul pacientului. Pacientul nu trebuie să fie examinat, evaluat într-un spital public cu resursele spitalului public şi ulterior îndrumat de acelaşi medic la spitalul privat. Eu nu pot să fiu inconştient, nu eu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, oricine ar fi el, încât să redirecţioneze resursele dinspre sectorul public spre sectorul privat. Asta nu are niciun fel de legătură cu îngrădirea medicului de a lucra şi într-o parte şi în alta, cu condiţia să existe un angajament – poate să fie şi scris (…) în care el (…) respectă programul public şi face un angajament că nu va redirecţiona niciodată un pacient din spitalul în care lucrează către un alt spital privat, în care poate lucrează el sau lucrează o cunoştinţă de-a lui„, a precizat, sâmbătă, Rafila, la Prima Tv.

În opinia sa, un astfel de angajament nu ar trebui să fie complicat de pus în practică şi l-ar putea da orice medic care lucrează atât la stat, cât şi în unităţile sanitare private.