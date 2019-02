Intervenția pompierilor la blocul 280 din Alba Iulia, ÎNGREUNATĂ de un autoturism parcat pe tunelul de acces

Miercuri, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină de urgență în blocul 280, din centrul municipiului Alba Iulia, pentru o degajare de fum pe casa scării.

Accesul autospecialelor în spatele blocurilor a fost îngreunat de un autoturism parcat pe tunelul de acces. Potrivit ISU Alba, nu este prima dată când se confruntă cu o situație de acest gen.

“Am mai sesizat de multe ori aceste aspecte referitoare la parcarea autoturismelor in zona respectiva, mai ales seara!

In acest sens, va rog sa mediatizati acest aspect atat pt zona respectiva cat si pt alte zone din oras unde autospecialele de interventie nu ar putea avea acces in caz de nevoie”, a transmis ISU ALBA.



Pompierii au ajuns la destinație cu 2 ASAS, 1 autoscară, 1 SMURD B2. Din fericire, incendiul nu s-a confirmat.