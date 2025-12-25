Rămâi conectat

Actualitate

Intensitate crescută a activităţii gripale în România. Ministerul Sănătăţii a emis un set de recomandări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

De

Intensitate crescută a activităţii gripale în România. Ministerul Sănătăţii a emis un set de recomandări

Se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, în această perioadă, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii la nivelul întregii ţări, se arată într-un avertisment emis de Ministerul Sănătăţii.

Citește și: DSP Alba: Aproape 300 de cazuri de gripă în județ, peste 20 de oameni au fost internați. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii

În acest context, pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătăţii recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Măsuri generale pentru populaţie

  • Prezentarea la medicul de familie la apariţia simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesităţii izolării la domiciliu şi, după caz, a efectuării unor investigaţii suplimentare.
  • Purtarea măştii de protecţie de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situaţia în care este necesară deplasarea în comunitate.
  • Respectarea etichetelor de tuse şi strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosinţă.
  • Menţinerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă şi săpun sau utilizarea de soluţii dezinfectante.
  • Evitarea aglomeraţiilor, aerisirea frecventă a spaţiilor închise şi utilizarea măştii de protecţie în contexte cu risc crescut.
  • Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecţiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.
  • Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicaţia medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilităţii apariţiei complicaţiilor şi a formelor severe de boală.

Măsuri generale la nivelul unităţilor sanitare cu paturi

  • Purtarea echipamentului de protecţie adecvat (măşti, mănuşi, halate) de către personalul medico-sanitar şi de către alte persoane care intră în contact cu pacienţii.
  • Limitarea programului de vizită pentru aparţinătorii pacienţilor internaţi, în funcţie de situaţia epidemiologică.
  • Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie sau redistribuirea acestora către activităţi care nu implică interacţiunea directă cu pacienţii.
  • Asigurarea stocurilor necesare de antivirale, în special în unităţile sanitare care internează cazuri de infecţii respiratorii acute.
  • Asigurarea condiţiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar şi auxiliar nevaccinat.

Ministerul Sănătăţii precizează că monitorizează permanent evoluţia situaţiei epidemiologice şi va continua să informeze populaţia în mod transparent, în funcţie de datele disponibile.

,,Respectarea acestor măsuri este esenţială pentru protejarea sănătăţii publice şi pentru limitarea impactului infecţiilor respiratorii asupra sistemului sanitar”, subliniază instituţia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

25 decembrie 2025

De

Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei În luna noiembrie 2025, în România erau înregistrați 4.695.280 de pensionari, cu 2.668 mai mulți față de luna anterioară, iar pensia medie se ridica la 2.777 de lei, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice […]

Citește mai mult

Actualitate

Ce pietre semiprețioase purtăm de sărbătorile de iarnă 2025: Bijuteriile, de la simple accesorii la elemente care întruchipează atmosfera de Crăciun

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 decembrie 2025

De

Ce pietre semiprețioase purtăm de sărbătorile de iarnă 2025: Bijuteriile, de la simple accesorii la elemente care întruchipează atmosfera de Crăciun În timpul sărbătorilor de iarnă este firesc să acordăm mai multă atenție la detalii! Alegem ținutele cu mare grijă, cadourile sunt mai simbolice, iar bijuteriile capătă un rol special. Acestea nu mai sunt doar […]

Citește mai mult

Actualitate

Categoria de salariați care vor beneficia de facilităţi fiscale până la finalul lui 2026. Proiect

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

25 decembrie 2025

De

Categoria de salariați care vor beneficia de facilităţi fiscale până la finalul lui 2026. Proiect Angajații plătiți cu salariul de încadrare egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată vor continua să beneficieze de facilități fiscale până la sfârșitul anului 2026, în anumite condiții, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 38 de minute

Intensitate crescută a activităţii gripale în România. Ministerul Sănătăţii a emis un set de recomandări

Intensitate crescută a activităţii gripale în România. Ministerul Sănătăţii a emis un set de recomandări Se înregistrează o intensitate crescută...
Actualitateacum 2 ore

Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei

Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei În luna...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba

Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean...
Ştirea zileiacum 14 ore

FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro

FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la...

Curier Județean

Curier Județeanacum 6 ore

25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Curier Județeanacum 19 ore

FOTO | Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba

Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 18 ore

FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa

Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Politică Administrațieacum 2 zile

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri

De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
Opinii - Comentariiacum 15 ore

MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi

Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea