Întâlnire de lucru la Albac, de Ziua Mondială a Turismului. Dezvoltarea turismului în Țara Moților și declararea satelor turistice specializate tematic în comună, printre subiectele discutate
Primăria Comunei Albac alături de Grupul Transylvania Lands Cluster și Prefectura Alba, au organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai MEDAT – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Întâlnirea a avut loc sâmbătă 27 septembrie 2025 în Albac, zi ce marchează Ziua Mondială a Turismului, o celebrare anuală inițiată de Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) din 1980.
La întâlnire au participat 3 reprezentanți ai Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, reprezentanți ai 11 UAT-uri (3 din GAL Drumul Iancului și 7 din GAL Arieșul Mare) din Țara Moților și Munții Apuseni, proprietari de structuri turistice, agenții de turism, ghizi.
Agenda întâlnirii a cuprins prezentări privind proiectele de dezvoltare în domeniul turismului în Țara Moților, stadiul pregătirilor prind înființarea OMD Albac, declararea satelor turistice specializate tematic în comuna Albac:
-Sat Albac → Specializare: Patrimoniu Cultural Material – Obiective: Biserica din Albac și Muzeul lui Horea
-Sat Rogoz → Specializare: Patrimoniu Cultural Material – Obiectiv: Mănăstirea Sfântul Ilie;
-Sat Bărăști → Specializare: Artă populară – Obiectiv: Meșteșugurile sculptatului în lemn și cioplitului în piatră;
-Sat Fața → Specializare: Natură și liniște – Obiectiv: Cheile Albacului – Arie Naturală Protejată.
Au fost prezentate și apreciate proiectele Asociației Moții -Țara de Piatră.
Participanții au lansat inițiativa de conectare a Țării Moților la ruta Via Transilvanica, angajament primit cu mare satisfacție de domnul Alin UȘERIU, care a participat online la această întâlnire.
