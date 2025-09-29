Rămâi conectat

Întâlnire de lucru la Albac, de Ziua Mondială a Turismului. Dezvoltarea turismului în Țara Moților și declararea satelor turistice specializate tematic în comună, printre subiectele discutate

Publicat

acum 19 minute

Primăria Comunei Albac alături de Grupul Transylvania Lands Cluster și Prefectura Alba, au organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai MEDAT – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Întâlnirea a avut loc sâmbătă 27 septembrie 2025 în Albac, zi ce marchează Ziua Mondială a Turismului, o celebrare anuală inițiată de Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) din 1980.

La întâlnire au participat 3 reprezentanți ai Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, reprezentanți ai 11 UAT-uri (3 din GAL Drumul Iancului și 7 din GAL Arieșul Mare) din Țara Moților și Munții Apuseni, proprietari de structuri turistice, agenții de turism, ghizi.

Agenda întâlnirii a cuprins prezentări privind proiectele de dezvoltare în domeniul turismului în Țara Moților, stadiul pregătirilor prind înființarea OMD Albac, declararea satelor turistice specializate tematic în comuna Albac:

-Sat Albac → Specializare: Patrimoniu Cultural Material – Obiective: Biserica din Albac și Muzeul lui Horea

-Sat Rogoz → Specializare: Patrimoniu Cultural Material – Obiectiv: Mănăstirea Sfântul Ilie;

-Sat Bărăști → Specializare: Artă populară – Obiectiv: Meșteșugurile sculptatului în lemn și cioplitului în piatră;

-Sat Fața → Specializare: Natură și liniște – Obiectiv: Cheile Albacului – Arie Naturală Protejată.

Au fost prezentate și apreciate proiectele Asociației Moții -Țara de Piatră.

Participanții au lansat inițiativa de conectare a Țării Moților la ruta Via Transilvanica, angajament primit cu mare satisfacție de domnul Alin UȘERIU, care a participat online la această întâlnire.

