Instanța supremă a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE cu privire la modificările la pensiile speciale ale magistraților
Instanța supremă a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE cu privire la modificările la pensiile speciale ale magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a solicitat, marți, 10 februarie 2026 Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților.
Cererea vine în contextul în care CCR are programată miercuri, 11 februarie 2026, o nouă ședință de dezbatere pe modificările privind pensiile speciale.
