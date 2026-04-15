La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată

Unii dintre dumneavoastră poate vă mai amintiți de video-ul postat pe pagina de Facebook a APA CTTA SA Alba pe care era titrat ,,Drumul apei de la captare la robinet”, imagini superbe cu un râu cu apă cristalină care curgea repede peste pietre imense, șlefuite de ghețari nordici. Imaginile provenite de pe un râu din Norvegia, foarte cunoscut de turiști, râu aflat în interiorul Cercului Polar, au fost realizate în cadrul unui proiect pe fonduri europene.

Ziarul Unirea a încercat să obțină o informație de interes public: cât a costat videoclipul cu imaginile spectaculoase din Norvegia, modalitatea în care a fost făcută achiziția, firma care l-a realizat, cu alte cuvinte informații care în mod vădit ar trebui sa fie publice.

Problema a fost atunci când am făcut imprudența să coborâm discuția din zona artistică în cea contabilă și câteva întrebări banale s-au lovit de un răspuns hilar, potrivit căruia ”…eventualele contracte sau colaborări pe care prestatorul le-ar fi încheiat cu terți pentru realizarea acestor servicii, menționăm că acestea nu intră în sfera informațiilor publice, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public”.

E fascinant cum un videoclip cu apă limpede de la Cercul Polar din Norvegia poate să trezească o opacitate perfectă din partea APA CTTA mai ales atunci când este vorba despre banii plătiți. Firește, am formulat o reclamație administrativă întrucât este evident „informațiile privind modul de utilizare a fondurilor publice, inclusiv contractele și serviciile achiziționate, trebuie puse la dispoziția persoanelor interesate, neputând fi ascunse în spatele unor relații contractuale ulterioare ale prestatorului”.

Mai mult decât atât, la Tribunalul Alba, într-o speță similară care viza fonduri publice, pronunțată, a admis cererea actualului deputat PNL Florin Roman prin care a solicitat Primăriei Alba Iulia să îi comunice terții subcontractanți, valoarea lucrărilor, inclusiv cantitățile de materiale, în cadrul unui proiect pe fonduri europene prin care a fost restaurată Cetatea Alba Carolina.

APA CTTA SA este o companie controlată politic, aflată de ani bun sub controlul fostului PDL, actualul PNL, unde transparența funcționează selectiv, ironia fiind că atunci când li se solicită o banală informație de interes public, primești un răspuns de grof care se crede pe propria lui moșie.

Dacă la capitolul răspunsuri la informații de interes public totul se blochează ca într-o canalizare înfundată, în ce privește veniturile conducerii companiei, acestea curg constant și se rostogolesc mai ceva ca râul de la Cercul Polar din Norvegia, așa cum a relatat aproape toată presa națională.

Astfel, în anul 2018, directorul general şi membrii consiliului de administraţie al societăţii au încasat prime uriaşe, în valoare totală de aproape 50.000 de euro, pentru activitatea din anul 2017. Astfel, membrii CA au primit în total 30.000 de euro primă pentru activitatea din 2017, iar directorul general 17.000 de euro, nota adevarul.ro la vremea respectivă.

Un alt membru din Consiliul de administrație a primit, în anul 2023, o indemnizație de 96.000 de lei. Acesta mai primea și un salariu de 139.000 de lei de la Consiliul Județean Alba, câștigând 20.000 lei net pe lună, bani de la bugetul de stat, în condițiile în care în Alba, salariul mediu net era de 3.500 lei. Potrivit Newsweek.ro, în anul 2023, au fost organizate fix 10 ședințe ale Consiliului de Administrație. Dacă o ședință a durat 2 ore, rezultă că sus-numitul a câștigat în 20 de ore suma de 96.000 de lei. Indemnizații foarte mari au primit și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv 65.000 de lei/an.

La fel de ,,fluidă” pare să fie și zona angajărilor. Nu neapărat prin concursuri transparente sau proceduri care să dea dureri de cap și să exceleze prin corectitudine, ci mai degrabă pe o conductă paralelă bine-cunoscută: relații, apartenență politică etc.

Refuzul abuziv și nejustificat al companiei de apă din Alba de a ne furniza o informație care era de interes public denotă un comportament de grofi pe foarte mulți bani publici. Poate exista astfel și o posibilă explicație pentru prețul exagerat al apei și serviciului de canalizare din Alba, 17,25 lei plus TVA, capitol la care ne situăm printre județele fruntașe, pe locul 15 din 47. La fel cum curg veniturile în conturile șefilor, așa crește și profitul companiei, peste 15 milioane lei pe anul 2024, pe spinarea consumatorilor captivi.

P.S. Ca o coincidență stranie, la circa 2 ore după ce am înregistrat reclamația administrativă, un grup de ,,mascați” de la APA CTTA au blocat cu o mașină intrarea pietonală de la poarta directorului de la Ziarul Unirea, mai ceva ca mascații adevărați, deși aveau în zonă suficiente locuri de parcare. Motivul ,,descinderii”, un control la contor. Întrebați dacă au mai fost la alte persoane de pe strada respectivă, s-a răspuns că a fost singura ,,descindere”. Curată…coincidență!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI