Reforma pensiilor magistraților, BLOCATĂ din nou la CCR. Motivul, un judecător a intrat în concediu paternal
Reforma pensiilor magistraților, BLOCATĂ din nou la CCR. Motivul, un judecător a intrat în concediu paternal
Unul dintre judecătorii Curții Constituționale, mai exact Gheorghe Stan, a intrat în concediu paternal chiar înaintea ședinței în care CCR ar fi trebuit să se pronunțe asupra legii privind pensiile magistraților, act normativ promovat de Guvernul Bolojan. Absența sa va duce, cel mai probabil, la o nouă amânare a deciziei, blocată deja de aproximativ două luni.
Soarta reformei pensiilor magistraților rămâne incertă, după ce un judecător al Curții Constituționale a intrat în concediu chiar înaintea ședinței decisive. Surse din cadrul CCR, citate de Digi24, susțin că judecătorul Gheorghe Stan, cunoscut ca opozant al modificărilor propuse de Guvern, nu va participa la ședința programată miercuri 11 februarie ceea ce face imposibilă adoptarea unei hotărâri.
Potrivit acelorași surse, Gheorghe Stan ar fi solicitat concediu înainte de reuniunea care a fost deja amânată de patru ori și în care Curtea urma să se pronunțe asupra constituționalității legii prin care Guvernul Bolojan a redus pensiile magistraților și a majorat vârsta de pensionare. Regulamentul CCR prevede că o decizie nu poate fi luată în lipsa unui judecător care a participat la dezbateri, motiv pentru care, în ședința de mâine, este așteptată o nouă amânare.
Între timp, Curtea de Apel București judecă contestația depusă de avocata AUR Silvia Uscov, care solicită suspendarea și anularea decretului de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător la CCR, numire făcută de președintele Nicușor Dan. O majoritate de 5-4 ar fi favorabilă legii pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, iar suspendarea lui Dragoș ar putea duce la un blocaj complet al CCR. Judecătorii care se opun reformei sunt patru, printre care și Gheorghe Stan.
Amânările succesive ale Curții Constituționale au efecte directe asupra fondurilor europene. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat că România se află în pericol de a pierde 231 de milioane de euro din PNRR, din cauza neîndeplinirii jalonului legat de reforma pensiilor magistraților. „Comisia Europeană ne-a spus că nu consideră îndeplinit jalonul, ne-a reafirmat formal acest lucru. Termenul de 28 noiembrie era un termen final”, a explicat Pîslaru.
El a adăugat că amânările repetate ale CCR, de patru ori până acum, au împiedicat îndeplinirea jalonului 215 din PNRR.
„Sunt într-adevăr 231 de milioane de euro, bani nerambursabili, pe componenta de grant din PNRR. Niciodată n-am pierdut până acum niciun euro, dar acești bani sunt condiționați de adoptarea acestei reforme a pensiilor speciale. Procesul a fost contestat la CCR, de teama unui grup de judecători și procurori să nu-și piardă privilegiile”, a spus ministrul.
Pîslaru a mai subliniat că „oficial, nu este nimic pierdut până nu ai scrisoare oficială că e pierdut. În discuția formală de vineri, Comisia ne-a spus că jalonul nu e îndeplinit și că banii nu pot fi recuperați de România. Orice documentație suplimentară necesară va fi transmisă instantaneu către Comisie”.
Astfel, situația pensiilor magistraților rămâne blocată, iar deznodământul ședinței CCR din 11 februarie va avea efecte majore asupra fondurilor europene și asupra reformei care urmărește reducerea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați.
