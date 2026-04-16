Aplicația UE de verificare a vârstei pe platformele online: Minorii vor putea fi verificați înainte să intre pe marile platforme online, precum TikTok, Facebook sau YouTube
Aplicația UE de verificare a vârstei pe platformele online: Minorii vor putea fi verificați înainte să intre pe marile platforme online, precum TikTok, Facebook sau YouTube
Comisia Europeană a prezentat o aplicație, prin intermediul căreia utilizatorii pot dovedi câți ani au, fără să-și dezvăluie identitatea. Astfel, minorii vor putea fi verificați înainte să intre pe marile platforme online, precum TikTok, Facebook sau YouTube.
Soluția va fi disponibilă gratuit, inclusiv pentru marii giganți din tehnologie, care nu mai au nicio scuză să lase copiii expuși la conținut dăunător și ilegal. Aplicația a fost dezvoltată de experții Comisiei Europene și va putea fi folosită pe orice dispozitiv: telefon, tabletă ori computer, indiferent de sistemul de operare. Cei care implementează aplicația pot seta pragul de vârstă în funcție de legislație.
„Îți poți scana pașaportul sau cartea de identitate în câteva secunde: mai întâi faci o fotografie documentului cu aplicația, apoi citești datele biometrice ale pașaportului prin interfața de comunicație în câmp apropiat și le validezi în raport cu imaginea video live. Dacă datele corespund, identificarea este realizată, iar credențiala de verificare a vârstei va fi creată. Nepotrivirile dintre datele biometrice și testul de prezență reală vor fi detectate automat”.
Confidențialitatea utilizatorului este respectată. Aplicația păstrează doar dovada că respectivul are vârsta cerută, fără să îi stocheze numele sau alte date personale. La accesarea unei platforme online, este transmisă doar această confirmare.
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Platformele de social media oferă modele de design extrem de adictive, derulare infinită care alimentează dependența, videoclipuri scurte, o capacitate de atenție tot mai redusă, conținut foarte personalizat, conținut direcționat. Timpul pe care copiii noștri îl petrec în fața ecranelor nu a fost niciodată atât de mare. Iar cu cât petrec mai mult timp online, cu atât este mai probabil să fie expuși la conținut dăunător și ilegal, dar și la tentative de racolare din partea prădătorilor online”.
Hărțuirea în mediul online, o problemă
Potrivit datelor, un copil din șase este hărțuit în mediul online, iar unul din opt este agresor.
Ștefan Mușoiu, europarlamentar: „Se dorește prin această aplicație să se verifice vârsta reală a minorilor, astfel încât să nu mai poată fi deschise conturi de către eu știu, minori care au 10 ani, 12 ani, 14 ani, declarând o vârstă inexactă sau care nu corespunde vârstei reale a persoanei care accesează acel cont. Cu cât expunerea este mai mare, cu atât pericolul de probleme de sănătate mintală este mai mare”.
Marile platforme online, cu peste 45 de milioane de utilizatori, sunt obligate prin regulile europene să îi protejeze pe minori de conținutul dăunător sau ilegal. Cum multe au invocat lipsa unui sistem eficient de verificare a vârstei, Comisia Europeană le oferă acum această soluție.
Platformele pot să vină și cu variantele lor, dar vor trebui să dovedească faptul că sunt cel puțin la fel de sigure și eficiente. Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda intenționează să integreze aplicația în portofelele lor digitale naționale.
Joi, Emmanuel Macron discută prin videoconferință cu Ursula von der Leyen și cu alți lideri europeni despre o posibilă interzicere a accesului minorilor la rețelele sociale în Uniunea Europeană.
