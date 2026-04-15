FOTO | Cum a ajuns „lună și bec” o zonă-magnet pentru gunoaie dintr-o comună din Alba: Reguli stricte pentru depozitarea resturilor vegetale și a gunoiului de grajd. Supraveghere video

Cum a ajuns „lună și bec” o zonă-magnet pentru gunoaie dintr-o comună din Alba: Reguli stricte pentru depozitarea resturilor vegetale și a gunoiului de grajd. Supraveghere video

Zona Valea Beiului din Sebeșel a fost igienizată, iar terenul a fost adus la starea inițială, a anunțat, miercuri, 15 aprilie 2026 viceprimarul comunei Săsciori, Mihai-George Martin.

Potrivit acestuia, au fost montate plăcuțe de avertizare și au fost delimitate 2 zone distincte, una destinată exclusiv resturilor vegetale, iar cealaltă destinată gunoiului de grajd.

„Vă rugăm imperios să respectați aceste delimitări! Zona este monitorizată video. Persoanele care vor fi identificate că nu respectă regulile vor fi sancționate în termen de maximum 30 de zile, inclusiv cele care nu sunt din raza UAT Săsciori. Celor deja identificați vă vor veni amenzile prin poștă!

Natura este un bun pe care trebuie să-l protejăm, iar educația și bunul simț trebuie cultivate zi de zi”, a precizat Mihai-George Martin.

