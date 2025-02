Înscrieri la creșa 1 Ampoi din Alba Iulia pentru anul școlar 2024-2025: Calendar și documente necesare

Primăria Alba Iulia a anunțat deschiderea a două noi grupe în cadrul creșei 1 din Ampoi, cu adresa pe strada Livezii, nr. 41E. Așadar, părinții au la timp la dispoziție să depună dosarele copiiilor până în 7 martie 2025, atunci când se încheie etapa de înscriere.

CALENDARUL ÎNSCRIERII ȘI NUMĂRUL DE LOCURI CREȘA 1 AMPOI ANUL ȘCOLAR 2024-2025

03.03.2025-07.03.2025– ETAPA DE ÎNSCRIERE. Preluarea dosarelor la sediul Creșei 1 Cetate, str. Alexandru cel Bun, nr. 13 , Mun. Alba Iulia și online pe adresa de email [email protected], între orele 9-15

10.03.2025-13.03.2025-Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri

14.03.2025, ora 14.00-Afișarea listelor cu copiii admiși/respinși pe site-ul www.apulum.ro, secțiunea Creșe, www.crese-albaiulia.ro

și la avizierul creșei.

17.03.2025-19.03.2025-Depunerea contestațiilor pe adresa de email [email protected], între orele 9-15

20.03.2025-21.03.2025-Soluționarea contestațiilor

24.03.2025-Afișarea rezultatelor finale pe site-ul www.apulum.ro, secțiunea Creșe, www.crese-albaiulia.ro și la avizierul creșei

25.03.2025-31.03.2025-Confirmarea locului de către părinți

NUMĂR LOCURI: 35

GRUPA MIJLOCIE: 15 LOCURI

GRUPA MARE: 20 LOCURI

*Menționăm că în cadrul Creșei 1 Ampoi avem aprobate următoarele grupe de copii:

– grupa mijlocie, copii cu vârste cuprinse între 13-24 luni;

– grupa mare, copii cu vârste cuprinse între 25-36 luni.

Procedura de înscriere la creșă a copiilor poate fi consultată AICI.

LISTA CU ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN CREȘĂ

1. Cererea de înscriere (se poate procura de pe site-ul Primăriei municipiului Alba Iulia, www.apulum.ro, de la cam.8-birou relații cu publicul din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr.5A și de la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr.13 );

2. Certificatul de naștere al copilului;

3. Actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și după caz, hotărâre/sentință de plasament sau a sentință de încredințare în vederea adopției;

4. Certificatul de căsătorie;

5. Orice act care dovedește uniunea consensuală;

6. Documente care atesta calitatea de salariat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali.

Acestea pot fi:

a) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu precizarea valabilității contractului de muncă;

b) decizia de stabilire a indemnizației pentru creșterea copilului( în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu pentru creșterea copilului) eliberată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba;

c) decizia de reluare a activității profesionale în care să se specifice data reluării activității părintelui care a beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului, pentru cei care își reiau activitatea înainte de împlinirea vârstei de 1 an, respectiv 2 ani, a copilului, în funcție de opțiunea aleasă;

d) decizia de suspendare a activității profesionale;

e) cupoane de pensie, șomaj; alte acte doveditoare de venituri, după caz;

7. Pentru persoanele care au realizat venituri în străinătate în ultimele 6 luni anterioare înscrierii, se prezintă contractul de muncă tradus în limba română, iar pentru cei care declară că nu realizează venituri, adeverință de la Administrația Financiară;

8. Adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă;

9. Certificat de încadrare Ón grad de handicap grav pentru copil( unde este cazul, altul din familie decât cel pentru care solicită înscrierea în creșă);

10. Certificatul de deces / sentință de divorț, definitivă și irevocabilă, pentru părintele unic;

11. Adeverință de student, masterand la zi pentru părintele/reprezentantul legal al copilului, cu precizarea continuității studiilor și în anul școlar următor;

12. Alte acte justificative Ón funcție de situația descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de

punctaj.

13. Pentru locurile sociale se depun și următoarele acte:

− Acte care să demonstreze situația de urgență a familiei ( moartea subită a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, accident al unuia dintre părinți, etc. )

− plan de serviciu și anchetă socială de la Direcția de Asistență Socială Alba Iulia (pentru situația în care copilul este cu risc de separare de familie).

Creșa municipiului Alba Iulia funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Coordonarea și monitorizarea Creșei se face de către director.

Serviciile din creșe sunt asigurate de către o echipă multidisciplinară formată din:

– medic

– asistent medical (2 / fiecare creșă)

– administratori

– educatori-puericultori (1 / grupă)

– îngrijitori copii (2 / grupă)

– îngrijitori clădiri

ACTIVITĂȚILE COPIILOR

8.00-08: 30 Activități dimineții: salutul, prezența, comportamentul

8: 30-09: 30 Rutine: spălarea mâinilor, servirea micului dejun

09: 30-10: 00 Jocuri și activități la alegerea copiilor

10: 00-10: 30 Rutine: spălarea mâinilor, servirea gustării

10: 30-11: 00 Activități de învățare

11: 00-12: 00 Jocuri în aer liber

12: 00-16: 30 Rutine: spălarea mâinilor, servirea prânzului, somn

16: 30-17: 30 Jocuri și activități la alegerea copiilor până la sosirea părinților.

MENIUL

În cadrul creșelor se asigură o alimentație adaptată vârstei și stării de sănătate a copiilor, asigurându-se zilnic un raport caloric și nutritiv în conformitate cu recomandările și reglementările Ministerului Sănătății. Pentru aprecierea cantităților de alimente consumate pe zi de un copil, dar și a raportului calitativ pentru nutrienți, se efectuează de câteva ori pe an anchete alimentare de către personalul medical competent în acest domeniu. Alimentele consumate de copii din cadrul celor 3 creșe sunt proaspete, acestea se pregătesc zilnic în bucătării proprii, dotate standarde europene, de către personal calificat.

Modul de prelucrare și pregătire a alimentelor include tehnici culinare recomandate pentru copii (coacere, fierbere, înăbușire), fiind excluse proceduri de prăjire, frigere. Bucătăriile au autorizații sanitare și sanitar-veterinare.

Cadrele medicale întocmesc meniul zilnic al copiilor, iar medicul este cel care îl supraveghează.

La întocmirea meniului se ține cont de Ordinul 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate preșcolare și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

CONTRIBUȚIA LUNARĂ

Începând cu luna septembrie 2024, contribuția de hrană a părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa Municipiului Alba Iulia este în cuantum de 12 lei/copil/zi, stabilită prin Hotărârea nr. 2/12.09.2024 a Consiliului de Administrație al Creșei Municipiului Alba Iulia

Contribuția de hrană a părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa Municipiului Alba Iulia va fi suportată integral de părinți/reprezentanți legali, indiferent de numărul minorilor din familie.

Sunt scutiți, integral de la plata contribuției de hrană, sarcina fiind preluată de bugetul local al municipiului Alba Iulia, părinții/reprezentanții legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii.

Atenție! În anul școlar 2024 – 2025 nu se mai acordă ajutorul financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă.

