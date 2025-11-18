Înotătoarea Andrea Zsebe (LPS Alba Iulia), calificări în finale la Campionatul Național de seniori, tineret și juniori în bazin de 25 metri, la Otopeni

Înotătoarea Andrea Zsebe (LPS Alba Iulia), sportivă pregătită de prof. Daniela Bob, a participat la Campionatul Național de seniori, tineret, juniori I-II, în bazin scurt (25 metri) reușind calificări în 4 finale (două B și două C).

La competiția care a avut loc în Complexul de Înot de la Otopeni au luat startul 560 de înotători care au reprezentat 85 de cluburi din țară. Andrea Zsebe, junioară I, a dovedit un progres, asta după o perioadă în care performanțele au stagnat.

„Deși nu a realizat clasări pe podium, performanțele de timp s-au dovedit net superioare concursurilor anterioare. Acest lucru ne dă speranțe pentru viitor”, a precizat Daniela Bob.

Sportiva din Cetatea Marii Uniri a realizat calificări în 4 finale, dintre care două în finala B (în proba de 100 metri bras, unde s-a clasat pe locul 8 și în proba de 200 metri bras, terminând pe poziția a zecea la categoria tineret) și două în finala C (în proba de 50 metri bras, unde a încheiat pe locul 12, și în cursa de 200 metri mixt, cu locul 13 în finala categoriei junioare). Toate clasările sunt la categoria junioare I, Andrea Zsebe mai concurând și în proba de 50 metri spate (locul 25).

La finele acestei săptămâni, competitori de la LPS Alba Iulia vor fi prezenți la Brașov, la Campionatul Național de Poliatlon, copii 10 ani. (H.D.M.)

