Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026
Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026
În prima luna a anului 2026 înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit. În comaprație cu ianuarie 2025, acestea au scăzut cu o treime.
Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% față de ianuarie 2025.
Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 13% față de ianuarie 2025, ajungând la un volum de 5.615 unități.
Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de 14% față de ianuarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +49%.
APIA a prezentat topul 10 al mărcilor înmatriculate:
– Dacia-1442
– Toyota- 756
– Skoda-690
– Volkswagwen-646
– Mercedes-Benz-397
– Hyundai-390
– BMW-385
– Ford-376
– BYD-312
– Renault-254
– Altele-2234
Totalul autovehiculelor este de 7.882.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională
Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională Avocatul Poporului a anunțat, marți, 3 februarie 2026, că a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale în România. Avocatul Poporului arată în sesizare că prevederile art. II din […]
Este oficial: Alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în avans în februarie 2026. Când se fac plățile
Alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în avans în februarie 2026 Beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obișnuită de plată, cade într-o zi de duminică, a confirmat, marți, 3 februarie 2026, Agenția Națională pentru […]
Sindicaliștii Sanitas se pregătesc pentru GREVĂ GENERALĂ în Sănătate și Asistență socială: Nemulțumiri față de măsurile Guvernului Bolojan
Sindicaliștii Sanitas se pregătesc pentru GREVĂ GENERALĂ în Sănătate și Asistență socială: Nemulțumiri față de măsurile Guvernului Bolojan Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuțiile pentru exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la măsura intenționată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii și pentru blocarea oricăror măsuri care ar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026
Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026 În prima luna a anului...
Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională
Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională Avocatul Poporului a anunțat, marți, 3...
Știrea Zilei
FOTO | Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu
Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o...
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu...
Curier Județean
FOTO | Echipa de robotică ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia au realizat un robot din LEGO: ,,Trebuia să interacționeze, să identifice și să rezolve diverse probleme”
Echipa de robotică ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia au realizat un robot din LEGO: ,,Trebuia să interacționeze, să...
FOTO | Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul...
Politică Administrație
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...