Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026

Mif Lorena

Publicat

acum 10 minute

în

De

În prima luna a anului 2026 înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit. În comaprație cu ianuarie 2025, acestea au scăzut cu o treime.

Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% față de ianuarie 2025.

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 13% față de ianuarie 2025, ajungând la un volum de 5.615 unități.

Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de 14% față de ianuarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +49%.

APIA a prezentat topul 10 al mărcilor înmatriculate:

– Dacia-1442
– Toyota- 756
– Skoda-690
– Volkswagwen-646
– Mercedes-Benz-397
– Hyundai-390
– BMW-385
– Ford-376
– BYD-312
– Renault-254
– Altele-2234

Totalul autovehiculelor este de 7.882.

