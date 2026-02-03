Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026

În prima luna a anului 2026 înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit. În comaprație cu ianuarie 2025, acestea au scăzut cu o treime.

Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% față de ianuarie 2025.

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 13% față de ianuarie 2025, ajungând la un volum de 5.615 unități.

Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de 14% față de ianuarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +49%.

APIA a prezentat topul 10 al mărcilor înmatriculate:

– Dacia-1442

– Toyota- 756

– Skoda-690

– Volkswagwen-646

– Mercedes-Benz-397

– Hyundai-390

– BMW-385

– Ford-376

– BYD-312

– Renault-254

– Altele-2234

Totalul autovehiculelor este de 7.882.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI