Injectomat RMN și stație de monitorizare a pacienților cu 8 monitoare pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Achiziție în desfășurare

Injectomat RMN și stație de monitorizare a pacienților cu 8 monitoare pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Achiziție în curs

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat, luni, 13 octombrie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică de aparatură medicală.

Este vorba de un injectomat RMN și o stație de monitorizare a pacienților cu 8 monitoare.

Caracteristicile soicitate ale injectomatului RMN:

*Injector de substanță de contrast compatibil IRM cu cap dublu

*Compatibil cu echipamente de rezonanță magnetică de 1,5T și 3,0T

*Consolă de comandă cu touch screen color

*Volum seringă soluție contrast: minim 60 ml

*Volum seringă soluție salină: minim 100 ml

*Debit setabil până la minim 10 mi/s

*Permite un protocol automat de injectare de substanță salină programabil în intervale între minimum 20 și 60 de secunde pentru evitarea formării de trombi și menținerea permeabilității venei de acces

*Să includă un software de evaluare estimativă a funcționalității renale (glomerular filtration rate sau echivalent)

*Să includă un software de calculare a dozei de contrast în funcție de greutatea pacientului

*Opțional să permită service de la distanță (remote service)

*Opțional sa accepte o interfață de conectare la sistemul PACS/RIS pentru preluarea automată a datelor pacienților și salvarea în PACS a protocoalelor de injectare împreună cu imaginile

Stația centrală de monitorizare solicitată este una care să permită vizualizarea simultană în timp real a formelor de undă

fiziologice și a parametrilor vitali, precum și anunțarea alarmelor, pentru minimum 16 pacienți conectați la sistemul de monitorizare.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 347.100 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 23 octombrie 2025.

Echipamentelor respective vor intra în dotarea secției Chirurgie Generală și a Laboratorului Imagistică și radiologie medicală.

