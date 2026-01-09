Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit

Asociația „Just Streets”, în parteneriat cu Primăria Cugir, va implementa un proiect-pilot. Circulația autoturismelor va fi restricționată, între orele 07:30 și 08:30, pe strada din fața Școlii Gimnaziale „Singidava”, într-o dată care urmează să fie comunicată.

Scopul este acela de a oferi celor mici mai mult spațiu, mai multă mișcare, mai multă siguranță și mai multe zâmbete.

„Mulți părinți din Cugir ne-au spus același lucru: își doresc un spațiu mai sigur pentru copiii lor în jurul școlii. Împreună cu Primăria Cugir, facem un pas important în această direcție!

School Streets ajunge la Școala Singidava și începând cu 12 ianuarie 2026, strada din fața școlii devine School Street.

În fiecare zi de școală, între 07:30 – 08:30, accesul mașinilor este restricționat, pentru ca cei mici să se bucure de:

mai mult spațiu

mai multă mișcare

mai multă siguranță

mai multe zâmbete

Hai să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit!

Susține și tu School Streets – pentru școli mai sigure și străzi mai prietenoase”, au transmis reprezentanții Just Streets Cugir.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, lansarea School Streets se amână, până la o dată comunicată ulterior. Decizia vine din grijă pentru siguranța tuturor, dar obiectivul rămâne același, se arată într-un anunț al organizatorilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI