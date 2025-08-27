Ingredient interzis în UE din septembrie 2025: Protecția Consumatorilor recomandă evitarea cumpărării produselor cosmetice care conţin TPO
Protecția Consumatorilor recomandă evitarea cumpărării produselor cosmetice care conţin TPO
Reprezentanţii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunţat, miercuri, 27 august 2025 că de la 1 septembrie 2025 cadrul legislativ european va interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice.
ANPC menționează că România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea şi supravegherea regulilor aferente produsele cosmetice (inclusiv interdicţii şi controale privind ingrediente periculoase), iar
ANPC are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziţia, informarea consumatorilor. Pentru celelalte situaţii competenţa revine Ministerului Sănătăţii.
„Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.). Căutaţi în lista de ingrediente denumirea: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO. Evitaţi achiziţionarea produselor care conţin TPO. Acest ingredient este interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari”, au transmis reprezentanţii ANPC.
Dacă un consumator identifică un produs care conţine TPO e bine să nu îl folosească şi să informeze comerciantul despre nereguli. De asemenea, cu bonul fiscal poate fi depusă o reclamaţie la ANPC.
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor mai recomandă consumatorilor să fie precauţi în special la produsele cumpărate din magazine online internaţionale, pieţe neautorizate, distribuitori fără etichete în limba română şi să solicite informaţii suplimentare sau documentaţie tehnică de la vânzător, dacă au dubii, potrivit News.ro.
