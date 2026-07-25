Peste 91.000 de lei pentru cărți și proiecte editoriale în Alba: Consiliul Județean Alba redeschide finanțarea pentru cultura scrisă
Peste 91.000 de lei pentru cărți și proiecte editoriale în Alba: Consiliul Județean Alba redeschide finanțarea pentru cultura scrisă
Editurile și autorii din județ au o nouă șansă de a obține finanțare pentru publicarea de volume de interes cultural, istoric, literar și științific. Consiliul Județean Alba a lansat oficial cea de-a doua sesiune a Programului „Susținerea și promovarea culturii scrise”, punând la dispoziție fonduri de peste 91.000 de lei pentru proiecte editoriale dedicate patrimoniului cultural și identității locale.
Potrivit anunțului publicat de Consiliul Județean Alba, cea de-a doua sesiune de finanțare este posibilă datorită resurselor bugetare rămase neutilizate după prima etapă a programului. Inițiativa urmărește sprijinirea editării lucrărilor din domeniul culturii scrise, indiferent de formatul de publicare – tipărit, audiobook, ebook sau alte suporturi moderne.
Programul este structurat pe șase secțiuni tematice, fiecare având rolul de a încuraja publicarea unor lucrări cu valoare culturală și educativă pentru județ și pentru patrimoniul românesc.
Printre prioritățile finanțării se numără editarea operelor unor autori clasici reprezentativi pentru cultura română, realizarea de monografii dedicate localităților și obiectivelor din județul Alba, publicarea de cărți cu caracter tehnico-științific și literar-artistic, precum și lucrări dedicate promovării identității și unității naționale.
Un capitol distinct îl reprezintă susținerea volumelor dedicate Școlii Ardelene și istoriei învățământului românesc din perioada cuprinsă între Marea Unire și Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia. Deși această secțiune este inclusă în program, pentru actuala sesiune nu beneficiază de alocare bugetară.
Cum sunt împărțite fondurile
Bugetul disponibil pentru cea de-a doua sesiune este distribuit astfel:
*26.150 de lei pentru cărți cu caracter tehnico-științific;
*20.000 lei pentru monografii;
*15.000 de lei pentru secțiunea „Autori clasici – Opere alese”;
*15.000 de lei pentru cărți cu caracter literar-artistic;
*15.000 de lei pentru secțiunea „Identitate și Unitate Națională”.
În total, valoarea finanțărilor disponibile ajunge la 91.150 de lei.
Termen limită: 28 august 2026
Editorii și autorii interesați trebuie să depună ofertele culturale până la 28 august 2026, la Registratura Consiliului Județean Alba, din municipiul Alba Iulia.
Instituția pune la dispoziția solicitanților regulamentul programului, formularele necesare, modelul de contract și toate documentele aferente procesului de finanțare, pentru a facilita accesul la fondurile disponibile.
Investiție în patrimoniul cultural al județului
Prin această nouă sesiune de finanțare, Consiliul Județean Alba își reafirmă angajamentul pentru susținerea culturii scrise și încurajarea publicării unor lucrări care contribuie la conservarea memoriei locale, promovarea valorilor culturale și stimularea cercetării istorice, literare și științifice.
Programul reprezintă o oportunitate importantă pentru edituri, autori și cercetători de a transforma proiectele editoriale în volume accesibile publicului, consolidând totodată patrimoniul cultural și identitatea județului Alba, au precizat reprezentanții administrației județene.
foto – cu rol ilustrativ
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