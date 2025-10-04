INFLAȚIE 2025 | Caiete, ghiozdane și carioci tot mai SCUMPE. Cât trebuie să scoată părinții din buzunar pentru a-și trimite copiii la școală

Caiete, ghiozdane și carioci tot mai SCUMPE. Cât trebuie să scoată părinții din buzunar pentru a-și trimite copiii la școală

Prețurile rechizitelor școlare au crescut în medie cu peste 10% în ultimul an, iar cărțile școlare cu aproape 7%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), obținute de Edupedu.ro. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la produsele folosite zilnic de elevi: guma de șters (+16%), liniile de plastic (+15,5%) sau seturile de carioci (+17%).

Un ghiozdan obișnuit din poliester și caietele pentru începători s-au scumpit cu aproximativ 14%, iar plastilina și creionul HB au urcat și ele în jur de 13%. În schimb, produse precum blocurile de desen mici (+3,7%), stilourile (+7,2%) sau cernelurile speciale (+6,9%) au avut creșteri mai mici.

Aceste scumpiri vin într-un context în care România a înregistrat anul trecut cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar între martie și august 2025 prețurile au rămas printre cele mai ridicate din UE. Rata anuală a inflației pentru cheltuielile legate de educație a crescut cu peste 44% în 2024, potrivit Eurostat.

Ce înseamnă inflația și indicele prețurilor de consum (IPC)

Inflația reprezintă creșterea generală a prețurilor, iar în România este măsurată prin indicele prețurilor de consum (IPC). Un IPC peste 100 indică majorarea prețurilor față de anul precedent. În cazul rechizitelor, un IPC de 110,67 înseamnă o scumpire medie de 10,67% într-un singur an. Aceasta este influențată atât de factori interni, cum ar fi creșterile de taxe și salarii, cât și de factori externi, precum prețul energiei și materiilor prime.

Scumpirile continuă: avertismentul BNR

Banca Națională a României avertizează că inflația va continua să crească până în trimestrul III 2025, cu un vârf de 9,2% în septembrie și 8,8% în decembrie. Scumpirile vor afecta în special bunurile de bază, inclusiv rechizitele școlare, iar venitul real disponibil al familiilor va scădea temporar.

Impactul măsurilor fiscale asupra educației

Creșterea prețurilor la început de an școlar a fost amplificată și de măsurile fiscale adoptate în iulie 2025. Majorarea TVA, accizelor și eliminarea unor facilități fiscale, combinată cu tăierea a mii de burse și creșterea normei didactice pentru profesori, a pus presiune suplimentară pe familii și pe sistemul de învățământ.

Rezultatul: părinții trebuie să plătească mai mult pentru rechizite și cărți, iar sprijinul public pentru elevi a scăzut semnificativ, afectând accesul la resurse și burse. În plus, profesorii se confruntă cu mai multe ore de predare și mai puțin timp pentru activități individualizate.

