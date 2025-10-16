Inflația în România, de 5 ori mai mare decât media din Europa. Economist: ,,Dacă românii s-ar uita pe date financiare, probabil ar fi în fiecare zi demonstrații în Piața Victoriei”

Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare în mediul online care sunt riscurile inflației uriașe a României, inflație care este de 5 ori mare decât media din Europa.

,,Ieri s-a publicat raportul cu inflația pe septembrie 2025 pentru toate țările din Europa. România este detașat pe primul loc la inflație, de 5 ori mai mare decât media din Europa!

Partea bună este că nu se uită nimeni pe acest raport cu inflația. Dacă românii s-ar uita pe date financiare, probabil ar fi în fiecare zi demonstrații în Piața Victoriei. Partea proasta este că toți simțim inflația uriașă din România când mergem la cumpărături.

În primul an de la ASE se învață despre inflație. Inflația este o taxă generată de stat prin politicile fiscale și monetare, este cea mai periculoasă taxă. Inflația a dus la războaie (Al Doilea Război Mondial etc). Au dispărut imperii din cauza inflației (imperiul roman, etc).

Guvernele din ultimii 10 ani au făcut toate greșelile monetare și fiscale scrise în cărțile de economie.

Atenție, este posibil ca peste 12 luni, inflația în România să fie de peste 50%. Îți explic de ce:

Riscul 1: Deficitul de Cont Curent

Conform datelor Eurostat, România are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa.

În perioada ianuarie-august 2025, Romania are un deficit de Cont Curent de 18,7 miliarde euro. Pe românește, au ieșit din România 18,7 miliarde euro din relația comercială import-export.

În mod normal, cursul euro ar trebui să crească în fiecare zi. Pentru a menține artificial cursul, Guvernul a împrumutat de la bănci străine de la începutul anului suma de 15 miliarde euro.

Această schemă nu va mai merge deoarece toți creditorii ne obligă să reducem deficitul bugetar. Fără aceste împrumuturi externe, cursul euro va ajunge la 7 lei în câteva luni.

Riscul 2: Toate prețurile din România sunt exprimate în euro

În România este o anomalie economică: toate prețurile sunt exprimate în euro (locuințe, mașini, telefonie, dentist, șpagă, etc). Prețurile sunt în euro, doar că noi plătim lei.

Riscul de la pct 1 pune o presiune foarte mare pe curs.

Riscul 3: Deficitul bugetar

România are cel mai mare deficit bugetar din Europa , 9% din PIB. Statul trebuie să împrumute sume imense de bani pentru a susține deficitul bugetar. Aceste sume împrumutate cresc inflația.

Daca inflația din 2023 a fost la nivel mondial, inflația uriașă de acum este 100% meritul Guvernelor din România din ultimii ani.

Mai mult, în anul 2009, inflația din România era 4%. Acum, inflația este 10%.

În 2025, este infinit mai complicat să-ți reducă salariul sau să-ți pierzi locul de muncă. De aceea este foarte dificil să reduci numărul de bugetari.

Concluzii

La ASE se învață că inflația are 3 faze:

Faza 1: în care statul printează bani. Consumul crește. Din această cauza și economia crește.

Faza 2: inflația crește accelerat și sărăcește populația.

Faza 3: Revolta populației.

Probabil România va intra în curând în Faza 3”, a scris economistul pe pagina sa de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI