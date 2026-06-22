Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital

Un biciclist de 62 de ani, din Aiud, a fost rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 11.52, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Iorga din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din orașul Ocna Mureș, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul deschiderii portierei stânga față a autoturismului și l-ar fi acroșat pe un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Aiud, care se deplasa pe bicicletă, pe același sens de mers.

Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Cei doi bărbați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Foto: arhivă

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