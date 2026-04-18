Incident ȘOCANT în Alba: Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, DECEDAT după ce s-ar fi tăiat cu drujba

Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, a decedat sâmbătă, 18 aprilie 2026, după ce s-ar fi tăiat cu drujba. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 de mama acestuia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 16.15, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 73 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că fiul ei s-ar fi tăiat cu drujba.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce se afla într-o anexă a locuinței, s-ar fi tăiat cu o drujbă, provocându-și leziuni incompatibile cu viața.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării examenului necroptic.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI