Incident ȘOCANT în Alba: Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, DECEDAT după ce s-ar fi tăiat cu drujba

Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, a decedat sâmbătă, 18 aprilie 2026, după ce s-ar fi tăiat cu drujba. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 de mama acestuia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 16.15, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 73 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că fiul ei s-ar fi tăiat cu drujba.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce se afla într-o anexă a locuinței, s-ar fi tăiat cu o drujbă, provocându-și leziuni incompatibile cu viața.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării examenului necroptic.

