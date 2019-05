Închisoare cu suspendare pentru un țepar specializat în înşelăciune pe internet. Victime, două persoane din Alba care au rămas fără telefoane

După trei ani de la comiterea faptelor, instanţele de judecată au pronunţat o hotărâre prin care infractorul a fost condamnat la închisoare cu suspendare şi a fost obligat să restituie victimelor sumele de bani cu care au fost înşelate, în total 3.650 de lei. Inculpatul se numeşte Bănacu Ion Alexandru şi locuieşte în Bucureşti. Sentinţa definitivă a fost pronunţată la Curtea de Apel Alba Iulia în 22 aprilie 2019.

Potrivit rechizitoriului, în cursul lunii mai 2015, în urma vizualizării unui anunţ pe internet privind un telefon marca Iphone 5, una dintre persaoanele vătămate a contactat telefonic vânzătorul cu care a convenit să facă un schimb de bunuri, oferindu-i la schimb un telefon marca Samsung Galaxy A3 şi suma de 400 de lei.

Conform înţelegerii, a expediat în data de telefonul mobil prin intermediul unei firme de curierat, iar suma de bani prin intermediul unui mandat poştal, ambele având ca destinatar pe inculpatul Bănacu Ion Alexandru, urmând ca acesta din urmă să îi expedieze telefonul marca Iphone 5. Bărbatul a ridicat personal coletul şi suma de de bani, dar nu i-a mai trimis persoanei vătămate telefonul mobil marca Iphone 5, conform înţelegerii, întrucât nu îl deţinea fizic şi nici nu a avut intenţia să îl trimită, urmărind doar obţinerea de foloase materiale injuste. Ţeparul nu a mai răspuns, ulterior, la telefon.

A doua faptă a avut loc în cursul lunii iunie 2015. La fel, în urma vizualizării unui anunţ privind un telefon marca Samsung Galaxy S6 Edge, victima l-a contactat pe inculpat şi a convenit să facă un schimb de bunuri, oferindu-i la schimb un telefon marca Samsung Galaxy S3, o consolă de jocuri Play Station 3, două manete, 5 jocuri şi suma de 400 de lei. Bunurile şi banii au fost expediat prin intermediul unei firme de curierat. Bănacu Ion Alexandru nu i-a mai trimis persoanei vătămate telefonul mobil, conform înţelegerii, acesta urmărind şi în acest caz doar obţinerea de bunuri şi bani prin înşelăciune.

Dosarul a fost trimis în judecată în luna martie 2018. În final, pentru cele două infracţiuni, bărbatul a fost condamnat la câte 4 luni de închisoare, dar fiind recidivist, pedeapsa finală a ajuns, prin contopire cu altele de 1 an şi 6 luni din 2015, respectiv 9 luni din 2018, la 1 an 11 luni şi 20 de zile de închisoare. Magistraţii s-au arătat indulgenţi au decis să suspende executarea, sub supraveghere, pe o perioadă de 3 ani şi 9 luni.