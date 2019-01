Începând cu 2019 vom plăti cu vârf și îndesat notele de plată pentru administrația catastrofală a Primăriei Alba Iulia din ultimii 20 de ani

Sfârșitul anului 2018 a adus, din punct de vedere financiar, primele semne ale falimentului la primăria Alba Iulia. Așa cum a menționat Doamna Teofila Țîr, în prima ședință de consiliu local din 2019, este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când tot excedentul bugetar a fost redirecționat la capitolul ”Cheltuieli de funcționare a primăriei”.

Previziunile pentru anul în curs sunt foarte triste, investițiile din venituri proprii previzionate ajungând la un minim istoric de 7 sau cel mult 8 la sută. Scuzele, invocate în aceeași ședință, de domnul Nicolae Moldovan, administratorul orașului, cum că se vor face investiții din surse extrabugetare cum ar fi fondurile europene nu acoperă eșecul unei administrații care se pregătește de un ”flik flak” spre Bruxelles, înainte de a anunța falimentul oficial.

Într-un municipiu model în folosirea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii, respectiv municipiul Oradea, investițiile din venituri proprii nu au coborât sub 35 la sută nici într-un an! Timp de peste 15 ani, consiliul local din Alba Iulia a fost doar o unealtă, folosită să valideze procedural deciziile luate de un grup restrâns de oameni, care constituie de fapt adevăratul consiliu care execută, an de an, bugetul local.

În multe situații, ca și cea de marți, 8 ianuarie, invocându-se graba și termenele, consilierii locali au fost presați politic, în cadrul unor ședințe, convocate în procedură ”extraordinară”, să voteze proiecte de hotărâre cu bugete imense, care au fost aduse în ultimul moment, neavând măcar timpul necesar lecturării lor. Prin această metodă, acest mijloc specific, extrem de eficient pentru firmele executante de studii de fezabilitate, respectiv de proiectare în diferite domenii, pentru firmele private care au devenit partenere cu Primăria Alba Iulia, în zeci de proiecte nefolositoare în niciun fel albaiulienilor.

Bugetul local dar și fondurile europene au devenit o sursă de venit pentru cei angrenați în acțiune dar, de cele mai multe ori, fără nici un folos pentru albaiulieni. Așa cum era de așteptat, acest model falimentar de ”a se întinde mai mult decât plapuma” folosit de administrație se apropie de final iar notele de plată ”pe șmecherie” vor fi plătite de noi toți. În loc de investiții în infrastructură, în anii care vin, vom plăti dobânzi la bănci și taxe mai mari pentru lăcomia unei găști care nu a fost debarcată la timp de la putere.

Mircea TRIFU, consilier independent