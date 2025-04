Încep optimile de finală ale Cupei României, faza județeană  | Primul meci, Academia Șona – Voința Stremț, Hidro Mecanica Șugag, iarăși la Vama Seacă

În derby „de Alba” la juniori, victorii împărțite: CSM Alba Iulia s-a impus la Under 19, LPS Sebeș a câștigat la Under 17 Victorii împărțite în derby-urile „de Alba” disputate la Micești, într-un decor de iarnă, CSM Unirea Alba Iulia câștigând la Under 19, iar LPS Sebeș impunându-se la Under 17, în dubla din Seria […]