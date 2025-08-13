Rămâi conectat

Curier Județean

Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. Intervin mai multe echipaje de pompieri

acum 19 minute

Pompierii ISU Alba intervin de urgență la un incendiu izbucnit în localitatea Poiana Ampoiului din județul Alba. Conform primelor date, focul se manifestă la o anexă gospodărească de tip șură.

Incendiul se manifestă generalizat la o șură, pe aproximativ 150 mp, iar în interior se află o cantitate mare de fân. Nu există risc de propagare, pompierii ISU Alba intervenind pentru stingerea totală a focului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Forțe alocate: două autospeciale de stingere cu apă și spumă ASAS și un echipaj de prim ajutor.

