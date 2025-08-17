Incendiu puternic la un grajd din satul Fericet, comuna Horea. Nu sunt animale captive în interior!

Un incendiu puternic a izbucnit, în urmă cu puțin timp, la un grajd din satul Fericet, comuna Horea. La fața locului intervin de urgență pompierii ISU Alba

Potrivit informațiilor primite prin apelul la 112, incendiul se manifestă cu ardere generalizată, însă din fericire, nu se aflau animale în interiorul construcției.

Pentru gestionarea situației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a alocat o autospecială de stingere cu apă și spumă. Intervenția este în desfășurare, urmând ca la final să fie stabilită cauza probabilă a incendiului.

