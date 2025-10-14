INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia! Un buldoexcavator a izbucnit în flăcări. Pompierii intervin de urgență

Un incendiu a izbucnit la un buldoexcavator de pe strada Nazaret Ilit din Alba Iulia, astăzi, 14 octombrie, în jurul orei 12:15.

Din primele informații, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. Alba Iulia, Str. Nazaret Ilit.

Din informațiile primite de la apelant, ar fi vorba despre un incendiu ce se manifestă la un buldoexcavator, fara pericol de propagare.

Forțele alocate pentru această misiune sunt: 1 ASAS.

UPDATE ora 12:38

Incendiul a fost stins, au transmis reprezentanții ISU Alba.

