FOTO | INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia. Arde acoperișul unei locuințe: Pompierii intervin
INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia. Arde acoperișul unei locuințe: Pompierii intervin
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe de pe strada Mihail Kogălniceanu, din Alba Iulia, astăzi, 2 noiembrie.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în mun Alba Iulia, str. Mihail Kogălniceanu
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe.
La această misiune participă: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor, a transmis ISU Alba.
UPDATE 10:50:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul se manifesta fără flacără, cu degajare de fum, in jurul hornului.
Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului. Fară victime, a precizat ISU Cluj.
UPDATE 11:20:
Incendiul a foat stins. Au ars aproximativ 3mp din acoperiș, in jurul hornului, a precizat ISU Alba.
