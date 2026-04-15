UPDATE | INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Aiud

INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Aiud

Pompierii din Aiud intervin, miercuri, 15 aprilie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion care transporta baloți, pe autostrada A10, sensul de mers Cluj-Alba.

Din primele informații, nu sunt persoane rănite.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A10, sens Cluj-Alba, aprox km 56.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autocamion care transporta baloți, fară victime.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o platformă care transporta baloți (aproximativ 70 baloți). Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

„Atenție! Circulație blocată temporar pe autostrada A10, km 56+000, Calea 2 (sensul Turda – Sebes), județul Alba, în urma unui incendiu produs la un autovehicul care transporta baloți de lucernă. La fața locului acționează echipaje de la Poliție, Pompieri și Secția Autostrăzi – CIC Dumbrava”, a transmis DRDP Cluj la ora 11.25.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

