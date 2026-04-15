UPDATE | INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Aiud

Pompierii din Aiud intervin, miercuri, 15 aprilie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion care transporta baloți, pe autostrada A10, sensul de mers Cluj-Alba. 

Din primele informații, nu sunt persoane rănite.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit  pe autostrada A10, sens Cluj-Alba, aprox km 56.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autocamion care transporta baloți, fară victime. 

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă. 

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o platformă care transporta baloți (aproximativ 70 baloți). Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

„Atenție! Circulație blocată temporar pe autostrada A10, km 56+000, Calea 2 (sensul Turda – Sebes), județul Alba, în urma unui incendiu produs la un autovehicul care transporta baloți de lucernă. La fața locului acționează echipaje de la Poliție, Pompieri și Secția Autostrăzi – CIC Dumbrava”, a transmis DRDP Cluj la ora 11.25.

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații militare și echipamente autentice

Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații militare și echipamente autentice Garda Apulum se pregătește să înceapă noul sezon de reprezentații de reconstituire istorică în Cetatea Alba Carolina. Astfel, vineri 17 aprilie 2026, va avea loc pe esplanada Porții a IV-a a […]

Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat

Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat Circulația rutieră va fi restricționată miercuri, 15 aprilie 2026, între orele 08:00 și 16:00, pe strada Mărășești din Alba Iulia, în zona trecerii la nivel cu calea ferată […]

CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici"

CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici" Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, marți, 14 aprilie 2026, un nou apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O negativ, AB pozitiv și A pozitiv. ,,Dragi donatori. Avem […]

