UPDATE | INCENDIU pe Autostrada A10, în zona Mănăstirii Dumbrava: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. O femeie a suferit un atac de panică
INCENDIU pe Autostrada A10, în zona Mănăstirii Dumbrava
Un autoturism a fost cuprins de flăcări pe Autostrada A10, în zona Mănăstirii Dumbrava.
„Secția de pompieri Aiud, în cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda intervin pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10, sensul Turda-Aiud, zona Mănăstirii Dumbrava.
Din informațiile primite de la apelant, incendiul s-ar manifesta cu ardere generalizată la un autoturism, fără victime”, a transmis ISU Alba.
La fața locului au fost deplasate două autospeciale de stingere (una de la Turda) și un echipaj de prim-ajutor.
UPDATE, ISU Alba, ora 11.40: Incendiul a fost stins de catre echipajul de la Detașamentul de pompieri Turda.
De asemenea, la locul producerii incendiului a fost asistată o persoană de sex feminin, cu atac de panică.
foto: arhivă
