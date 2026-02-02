UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări

INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări

Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul 277 în zona localității Săliște pe sensul de mers Sebeș-Sibiu.

Se circulă pe o singură bandă, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe A1 la km 277 pe sensul de mers spre Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR.

La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la capul tractor. Se acționează pentru stingerea incendiului”, a transmis ISU Sibiu, luni, 2 februarie 2026, la ora 8.15.

UPDATE ISU Sibiu, ora 9.15:

Pompierii au lichidat incendiul. Acesta a afectat în totalitate capul tractor al ansamblului TIR și partea din față a remorcii. Încărcătura de grâu a fost salvată.

Din fericire nu au fost victime.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit produs la compartimentul motor.

foto: ISU Sibiu

